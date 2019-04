ECO pide apostar el 2 de junio a la gestión desarrollista de Valdés

Encuentro por Corrientes (ECO) concretó un acto de campaña en la ciudad de Bella Vista, donde presentó a sus candidatos para el 2 de junio. El intendente local, Walter Chávez, remarcó la necesidad de “acompañar la gestión del gobernador Gustavo Valdés para seguir desarrollándonos”. En tanto que el mandatario provincial aseguró: “Tenemos en claro lo que tenemos que hacer en nuestra provincia”.

Tras cumplir actos de gobierno en Bella Vista, Valdés culminó su jornada en la localidad y encabezó un acto de campaña en el que estuvieron el intendente local Walter Chávez y varios de los candidatos de ECO, entre ellos, el ex ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres (a primer candidato a senador) y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, quien va por su reelección, también en primer término.

“Una vez más nos encontramos para poner en conocimiento de la sociedad quiénes somos, quiénes son nuestros candidatos y qué es lo que pretendemos para la provincia de Corrientes y particularmente para Bella Vista”, dijo Chávez.

“Y una vez más estamos mostrando a la ciudadanía un verdadero equipo de trabajo”, se jactó.

En tanto, Valdés entendió que “somos el producto del entendimiento en la provincia de Corrientes y el camino es estar juntos”.

En este sentido, indicó que “fuimos comprendiendo que la construcción política de Corrientes no pasaba por un solo partido” y se remontó a los inicios de la alianza gobernante, al considerar que “partimos de los tiempos más difíciles que haya tenido nuestra provincia y fuimos trabajando día a día hasta que logramos que Corrientes pueda normalizar todos sus números y cuentas”.

“Y eso lo debemos al sacrificio y trabajo de hombres y mujeres que hoy están presentes en este acto, pero por sobre todo, por un pueblo que está comprometido con seguir avanzando”, sostuvo.

Valdés dijo que “entendimos ese mensaje, ganamos las elecciones y lo vamos a seguir haciendo”.

Aseguró que “Walter Chávez tiene el compromiso social de transformar Bella Vista y así lo está haciendo, trabajando juntos”.

“Y aunque no nos esté tocando el mejor de los momentos de la economía nacional, este proyecto tiene para mucho, porque tenemos muy en claro la visión de lo que tenemos que hacer en nuestra provincia”, sostuvo el mandatario provincial.

El Gobernador también habló de inclusión de los jóvenes a través del deporte, garantizándoles el acceso mediante infraestructura adecuada; de los niños, a través de comedores, de quienes abandonan la escuela, a través de planes de terminalidad, y de la comunidad Lgbtiq mediante políticas específicas.

En este sentido, pidió “trabajar todos los días para lograr esta inclusión social y el militante político debe tener esto muy en claro, porque los correntinos estamos trabajando juntos en el camino del desarrollo y tenemos que incluir a todos”.

También planteó la necesidad de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar a candidatos locales y provinciales como parte de la inclusión pretendida, al igual que la paridad de género en las listas electorales. Para esto consideró necesario “dejar de lado ciertas visiones que tenemos hoy en la sociedad”.

No obstante, planteó que la inclusión de la mujer también debe ser en los ámbitos laborales, por lo que consideró necesario “generar las oportunidades con trabajo digno para todos”. En este sentido, el mandatario resaltó el convenio que firmó en la jornada con el intendente local para habilitar un predio de 60 hectáreas, destinado al parque industrial de Bella Vista. “Y es posible porque ya lo estamos haciendo en otros lugares de la provincia”, agregó.