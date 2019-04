Maduro cambia al ministro de Energía y anuncia reanudación de actividad escolar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, despidió al general Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y en su lugar nombró al ingeniero Igor Gavidia, en medio de la crisis por los apagones, y anunció la reanudación desde mañana de la actividad escolar.



"Quiero agradecer al compañero Motta Domínguez. Le han tocado cuatro años de guerra incesante al frente del ministerio eléctrico y de Corpoelec. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución", anunció Maduro anoche por cadena nacional.



El mandatario indicó que el nuevo titular de la cartera es un ingeniero eléctrico con 25 años de experiencia en la industria y también presidirá la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec), reportaron medios locales y las agencias de noticias EFE y DPA.



Se trata del primer ministro no militar que nombra al frente de este ministerio en el que antes de Motta Domínguez estuvo el ex militar Jesse Chacón.



Gavidia asume el mando de la electricidad en Venezuela un día después de que el Gobierno pusiera en marcha un plan de racionamiento eléctrico por 30 días.



Además el presidente designó a Freddy Brito como jefe de la cartera de Ciencia y Tecnología, que reactiva como ministerio, y creó una Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor Eléctrico que estará a cargo del titular de Interior y Justicia, Néstor Reverol.



Maduro anunció además la reanudación de las actividades escolares a partir de mañana luego de que las aulas permanecieran cerradas desde la tarde del 25 de marzo cuando se inició una cadena de apagones en todo el país que sigue sin resolverse por completo.



"En medio de la batalla es necesario volver a clase muchachos. Vamos a volver a clases en las escuelas, liceos, colegios y universidades, a volver a clase en resistencia", expresó el gobernante, que pidió explicar a los niños "el ataque terrorista" que están "sufriendo".



Maduro responsabilizó a la oposición venezolana y al propio presidente estadounidense, Donald Trump, de "atacar el sistema eléctrico con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios".