Hollande lanza duras críticas contra el presidente Macron

El ex presidente de Francia, François Hollande, cargó duramente contra su sucesor, Emmanuel Macron, al sostener que no sólo no obtuvo resultados positivos, sino que además su voluntad de querer cambiarlo todo condujo a la parálisis del país por la crisis de los “chalecos amarillos”.

“El resultado al cabo de dos años de gestión no es bueno ni para la vitalidad económica ni para la cohesión social”, criticó Hollande. Aunque consideró “pertinente” que Macron haya recurrido a un gran debate para salir de la crisis de los “chalecos amarillos”, insistió en que “ahora hacen falta decisiones de largo plazo”.

“Lo urgente es reducir las injusticias sociales. Lo que supone dar marcha atrás en las medidas tomadas desde hace dos años. En particular restablecer el ISF (impuesto sobre la fortuna), que Macron suprimió en 2017, y el refuerzo de la fiscalidad sobre los ingresos de capital”, evaluó.

Hollande consideró que su sucesor reaccionó muy tarde al estallido del movimiento de los “chalecos amarillos” y cedió con retraso suprimiendo la subida de los impuestos contra los carburantes.