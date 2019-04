“En la posguerra, los ex combatientes nos autotratábamos para recuperarnos”

“Coqui” Flores habló también de su historia antes y después de Malvinas, con la guerra como bisagra en su vida y que le cambió profundamente como a todos sus pares. “Nuestro país no es uno que esté acostumbrado a tener guerras y no hay contención sanitaria y psiquiátrica para el ex combatiente. Entonces, lo que nosotros hacíamos en el centro malvinero era catarsis entre nosotros. Y me tocó mucho de manera particular, porque lo hablé con los psiquiatras que me atendieron. Nosotros nos autotratábamos conversando entre pares y así salimos adelante”, resalta.

Antes de Malvinas “Coqui” estudiaba, iba a los boliches: una vida común de un chico de 18 años hasta que “de repente nos toca el servicio militar y debo ir a la Marina”, recuerda. “Estaba muy contento, porque en la Marina a los que estábamos avanzados en el estudio nos daban curso de arma de apoyo, a mí me daban mortero y lanzacohetes. Entonces me dieron la opción de elegir el destino y pedí que me manden al Sur. Así llegué a Tierra del Fuego. Fue fantástico... muy bueno”, señala “Coqui”.

A su regreso todo fue distinto. “Me llamó la atención que toda la gente me preguntaba qué pasó en la guerra, pero en casa no... Y era porque mi viejo, que era gendarme (un suboficial mayor) los había instruido a que no preguntaran eso...”.

Al respecto señaló que “nunca hablé con el viejo de Malvinas, con mi mamá tampoco. Y con mis hermanos recién ahora empiezo a hablar, después de que ellos me confesaron que tenían esa prohibición. Mi papá era de las fuerzas de seguridad y entonces sabía que una guerra no es fácil. Y para que no me afectara, supongo, para protegerme, les habrá dicho que no me pregunten del tema”.

—¿Y vos hablabas bastante o muy poco?

—Antes hablaba muy poco, ahora un poco más, después de este viaje a Malvinas al menos me explayo bastante. Además, ahora valoro lo que hicimos allá y veo que fue tremendo. Hicimos un buen trabajo. Cada uno era un superhéroe: nosotros movíamos un cañón desde una montaña a otra.

—¿Y después de Malvinas qué hiciste?

—Vine con intenciones de seguir estudiando, pero a los pocos días de ingresar a la Universidad lao dejé; después ya llegó el primer aniversario del 2 de Abril y me encontré con (los ex combatientes) Antonio Millán, Orlando Pascua, entre otros, y formamos el Centro de Ex combatientes. Ahí ya me quedé... no estudié.

—Luego de formar una familia con Laura, tu esposa, y tener a tus hijos Sebastián y Melisa, ¿hablabas con ellos de Malvinas?

—Sebastián es el que más me pregunta sobre la guerra. Y mi señora me reclama por qué yo no hablo de Malvinas, pero antes del viaje del 2018, era imposible hablar del tema. Pero ahora puedo hacerlo y hasta cantar el himno...

—Y este 2 de Abril va a haber entonces un “Coqui” cantando emocionado el himno.

—Sin dudas, porque Malvinas es un sentimiento y los ex combatientes estamos más unidos que nunca con estas experiencias, a 37 años de la guerra.