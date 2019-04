Estuvo presa un año por una causa narco y aseguran que es inocente

Laura Arrieta tiene 46 años, es madre de 2 hijos y el pasado mes de marzo quedó en libertad, luego de pasar un año encarcelada por una causa narco, defendida por el abogado Ermindo González.

Según revelan fue sindicada como la “organizadora” de una banda de narcotraficantes a quienes, afirma, no conocía. Fue detenida a más de mil kilómetros de su casa y revela que en prisión debió pasar humillaciones de diversos funcionarios.

En la madrugada del 10 de abril de 2018, la gestora y productora de seguros, con más de una década de trabajo en la zona sur del conurbano, recibió un llamado de gendarmes para que se presentara urgente en su oficina.

Si no lo hacía, le advirtieron que ingresarían por la fuerza al local, tirando la puerta abajo, para cumplir con una orden de allanamiento.

La mujer, de 46 años, supo después que todo surgió a partir de una causa por narcotráfico en la que estaba imputada por infracción a la Ley 23.737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes.

Esa investigación se había iniciado un año antes, tras el secuestro de un cargamento de 3.543 kilos de marihuana que eran transportados en un camión que fue detenido en la Ruta 12, a la altura de la localidad correntina de Villa Olivari.

“Me enteré de que estaba en Corrientes después de viajar más de 12 horas. Nunca antes había estado en ese lugar. No entendía nada, me nombraban personas a las que no conocía, situaciones que lejos estaban de mi vida”, contó la damnificada al portal bonaerense Filo.News.

Su vínculo con el narcotráfico se dio a partir de que la Justicia Federal detectara dos llamados de la mujer con uno de sus clientes, quien requirió sus servicios de gestoría para obtener un Ruta (Registro Unico del Transporte Automotor). Eso hizo presumir que la profesional sabía que el fin de ese hombre era cometer actos ilícitos con el camión. Ante ello, la defensa de Arrieta alegó que “esa habilitación para que un camión de carga pueda circular lo otorga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte” y que la gestora “fue una simple intermediaria”. Es más -insistió el letrado- la documentación para la obtención para la obtención del Ruta la puede llevar cualquier persona al organismo en cuestión”.

Fueron recurrentes los pedidos de excarcelación, pero la Justicia correntina no hizo lugar.

Recién en marzo pasado fue excarcelada.