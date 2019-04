Cristina Kirchner viajó a Cuba para acompañar a su hija

Ofelia Wilhelm falleció ayer a los de 89 años, luego de permanecer internada desde el mes de diciembre en el Hospital Italiano de La Plata.

Wilhelm había sido hospitalizada el pasado 8 de diciembre en el área de clínica médica, donde recibió un tratamiento a raíz de un cáncer de endometrio y desde entonces permanecía internada en ese centro de Salud.

Si bien en el hospital privado hubo un total hermetismo, desde el entorno íntimo de Wilhelm informaron que al nosocomio se acercaron los familiares más cercanos, entre ellos, la ex presidenta de la Nación, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores.

La encargada de darle la noticia a la ex presidenta fue su hermana, la médica Giselle Fernández, quien cuidaba a diario de su madre Ofelia en el hospital privado de La Plata.

La senadora tenía programado el viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra allí por prescripción médica, y volvería al país en 10 días. Ante la noticia del deceso, desde su entorno explicaron que la senadora decidió no suspender el viaje, ya que está "muy preocupada por la salud de su hija".

El presidente Mauricio Macri le envió un mensaje de condolencias a Cristina Fernández y a toda la familia Kirchner.

"Quiero enviar mis condolencias a la ex presidente Cristina Fernández y a toda la familia Kirchner ante el fallecimiento de Ofelia Wilhelm", escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter antes de que la senadora de Unidad Ciudadana partiera esta madrugada rumbo a Cuba.

También la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió su mensaje por redes sociales: "Mis condolencias a la ex presidenta @CFKArgentina y su familia ante el fallecimiento de su madre", escribió.

Además, entre otros, Sergio Massa, Roberto Lavagna, el PJ nacional, Abuelas de Plaza de Mayo, José Luis Gioja, Daniel Filmus, Myriam Bergman, Emilio Monzó, Ricardo Alfonsín y Hugo Yasky expresaron mensajes similares.

La ex presidenta abordó el vuelo previsto para las 0.50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana, luego de visitar el lugar en el que falleció su mamá, el hospital ubicado en avenida 51 entre 29 y 30, al que Cristina asistió varias veces durante la internación de Ofelia.

Si bien era reconocida por su parentesco con Cristina, Wilhelm tuvo una larga trayectoria local como dirigente gremial, en el sindicato AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios), y como dirigente peronista.

También se la conocía por su fanatismo con Gimnasia Esgrima La Plata y mientras pudo no se perdía un partido de su querido "Lobo" desde la platea.

En sus tiempos de DT mens sana, Pedro Troglio, llegó a contar que "lo llamaba" y "lo iba a ver" para opinar sobre el equipo.

Ofelia Wilhelm, nacida el 10 de mayo de 1929, trabajó hace cinco décadas en la Dirección General de Rentas y tuvo actividad sindical como secretaria general de la AERI.