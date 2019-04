El autonomista y el liberal que se anticiparon a la estrategia de Fabián Ríos

No será la primera vez que alguien que haya ejercido un cargo ejecutivo en la Municipalidad de Corrientes ocupe una banca en el Concejo capitalino. Es decir que lo que intenta el peronista, Fabián Ríos, no es nuevo. Hay el menos dos antecedentes: el autonomista Raúl Horacio Papini y el liberal José Alberto “Poroto” Garay. Ninguno volvió a la intendencia.

Todo indica que al encabezar la lista de candidatos a concejales del Frente para la Victoria (FPV), Ríos tiene allanada su llegada al Concejo capitalino, después de haber sido intendente en el período 2013-2017.

Mucho antes, el doctor Papini ejerció la intendencia capitalina desde 1983 hasta 1985, para ocupar desde ese año y hasta 1989, una banca en el Concejo.

En 1997, el liberal “Poroto” Garay ocupó una banca en el Concejo. Pero antes fue diputado provincial (1989-1993) y electo el primer viceintendente en la historia de la ciudad Capital en 1993.

La estrategia fabianista tal vez sea algo similar a la que utilizó el actual intendente Eduardo Tassano, quién fue candidato a intendente en 2009, cuando se impuso el peronista Carlos Camau Espínola. En 2011, fue electo concejal capitalino y en 2013, diputado provincial, para convertirse en intendente en 2017 tras vencer al propio Ríos.

¿Hará lo mismo Ríos? ¿Se convertirá en concejal para luego ir por la intendencia perdida? El misterio se debelará en dos años.

Ríos fue diputado provincial en 2001-2003; senador nacional de 2003 a 2009; diputado nacional de 2011 a 2013; intendente de Capital de 2013 a 2017. Además se presentó como candidato a gobernador en 2009.

Un dato no menor es que quienes pasaron de un cargo ejecutivo a una banca en el Concejo no volvieron a ocupar la intendencia.

La situación es distinta para quienes realizaron el camino adverso, es decir para los que primero ocuparon una banca y luego el sillón del Palacio Municipal.