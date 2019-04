La paridad de género fue motor de reformas electorales en las provincias

La paridad de género fue el principal motivo de reforma electoral en las provincias. En el último año, seis se adhirieron a la iniciativa y en este se sumó Formosa. En Corrientes aún está en debate, como el voto joven.

La provincia es la única del Nordeste en no contar con la ley de paridad de género. Sin embargo, esto no impidió que para estas elecciones provinciales, los espacios políticos optaran por la alternancia de candidatos y candidatas. Sólo un frente, precisamente el oficialismo, no presentó lista con distribución equitativa de género.

Se trata de una contraposición de poderes puertas adentro de Encuentro por Corrientes, si se tiene en cuenta que el gobernador Gustavo Valdés presentó este proyecto el año pasado en la Cámara de Diputados. La iniciativa del Ejecutivo aún no prosperó en el debate parlamentario. Sólo amagaron con avanzar en el Senado, cuando la Cámara alta dio preferencia a un expediente del peronista Roberto Miño, pero en el día de su tratamiento se dio marcha atrás y se remitió el proyecto a comisión nuevamente.

En líneas generales, Corrientes tiene dos propuestas de reforma de su Código Electoral, por el momento. Una consiste en la paridad de género. Con esta propuesta conviven cuatro proyectos en la Legislatura, uno de ellos, del Gobernador.

La segunda iniciativa de reforma es el Voto Joven, también a pedido del mandatario. La intención es adecuar la iniciativa nacional a los comicios provinciales y municipales. Esto es, que los chicos de 16 y 17 años puedan tener la opción de elegir a sus representantes.

Ambos pedidos forman parte del discurso de campaña del Gobernador por las legislativas del 2 de junio. Aunque, básicamente el avance de ambos expedientes dependen del oficialismo porque desde la oposición habían manifestado su acompañamiento cuando se habían presentado ambas propuestas.

Una reforma importante que se realizó en Capital fue la habilitación del voto electrónico. Se aplicó una prueba piloto en los comicios capitalinos de junio de 2017, cuando se eligieron cargos ejecutivos y legislativos. Este año no se instrumentará porque el Ejecutivo adhirió a las provinciales que se rige por el Código Electoral Provincial, por lo tanto, en los cuartos oscuros habrá papeletas.

En el ámbito comunal, la oposición presentó un proyecto de ordenanza que establece la paridad de género. La iniciativa fue remitida a archivo y se volvió a presentar. Paso de los Libres sería la primera en impulsar la propuesta en un Municipio de la provincia, ya que el oficialismo promueve el expediente.

El año pasado y en lo que va de 2019, varias provincias avanzaron con reformas electorales, en medio de los pedidos que realizó el Gobierno nacional. La paridad de género fue, por lejos, el principal motivo de modificaciones de las leyes electorales en las distintas jurisdicciones subnacionales.

En 2018 se sumaron seis provincias a la ampliación de los derechos políticos de las mujeres. En 2019, se adhirió Formosa, dejando a Corrientes como la única provincia sin esta norma.

En julio del año pasado, la Legislatura de Catamarca sancionó la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación parlamentaria y en los órganos deliberativos de los partidos políticos. Además, invitó a los municipios a adherirse a este principio para las elecciones de concejales.

En octubre de 2018 se incorporó Santa Cruz donde se expusieron condiciones similares a Catamarca. Ese mismo mes se sumaron Mendoza, Chaco y Misiones. En el caso de la penúltima jurisdicción mencionada, se aprobó por unanimidad, y de la última, se insta a los Municipios a modificar sus respectivas Cartas Orgánicas para adecuar al principio de paridad.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo varias reformas que decantaron en el primer Código Electoral de la Ciudad. Estas incluyeron la gobernanza electoral, paridad de género, calendario electoral, boleta única y debate obligatorio de los candidatos.

En San Juan, el año pasado hubo modificación del código para incorporar cambios en el calendario electoral. La Legislatura de esa provincia aprobó la extensión del plazo para la celebración de elecciones a 200 días antes de la fecha de finalización de los mandatos y se acortó la distancia de fechas entre las primarias y las generales.

De igual modo, a fines de agosto de 2018, la Legislatura de Entre Ríos sancionó una ley que permite al Gobernador convocar a elecciones en una fecha separada de las nacionales. En tal caso, debería convocar a elecciones primarias para el segundo domingo de abril y generales para el segundo domingo de junio. Hasta esta modificación, la ley preveía elecciones primarias y generales simultáneas a las nacionales que se celebran en octubre.