Mataron a puñaladas a un joven y en un allanamiento detuvieron al homicida

Un joven, quien aún no fue identificado, apareció muerto ayer a la mañana en la capital correntina.

La víctima fue hallada sin vida en la vía pública con varias heridas de arma blanca.

El cuerpo fue depositado en el Instituto Médico Forense, a la espera de ser reconocido por algún familiar. Por el crimen hay un detenido. También se secuestró un cuchillo de cocina, que sería el empleado para el homicidio.

Desde el Departamento de Relaciones Institucionales informaron que todo comenzó ayer alrededor de las 8, cuando vecinos llamaron a la Policía para informar que en la zona de la calle Aviador Correa casi avenida Maipú se encontraba una persona que yacía en el suelo y sin vida.

Al lugar acudieron policías de la Comisaría Tercera, quienes confirmaron que efectivamente estaba muerto y se trataba de un hombre cuya identidad no pudo conocerse, ya que no portaba ninguna documentación.

Se realizaron las tareas de peritaje y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

En tanto en el marco de la investigación se pudo determinar quién fue el homicida.

Según pudo saber El Litoral, algunos vecinos fueron testigos del homicidio. Vieron el momento en que la víctima fue violentamente atacada a puñaladas, para luego desplomarse en el suelo.

El agresor huyó rápidamente de la escena y se habría ocultado en una vivienda situada por avenida Maipú al 500.

Con ese dato, la Policía solicitó una orden de allanamiento y horas después se realizó un operativo de requisa en el interior de la casa señalada.

Durante la inspección se secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre, como así también un cuchillo de cocina.

En el lugar se aprehendió a Pablo Justo Ibañez de 33 años, quien fue alojado en la Comisaría Tercera a disposición de la Justicia.

En las próximas horas será citado a declarar.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el crimen se habría producido en una pelea tras una violenta discusión.

Al cierre de esta edición no se había logrado identificar a la víctima.