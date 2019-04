Se reanudaría esta semana la mesa paritaria municipal

El gremio que representa a los trabajadores municipales espera que esta semana se reabra la mesa paritaria para tratar una serie de temas que vienen postergándose, y tienen que ver con la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los agentes.

En las últimas semanas se dio un diálogo informal con los responsables del área de Modernización respecto a la implementación de exámenes para el pase de los Neike a contrato, y desde Aoem plantearon sus reparos solicitando que únicamente sean obligatorias las capacitaciones.

Después de no haberse alcanzado un acuerdo, los voceros sindicales fueron llamados a una reunión paritaria que iba a llevarse adelante el pasado miércoles, y finalmente se pasó para esta semana.

“No nos anticiparon cuáles van a ser los temas a tratar, pero nosotros vamos a plantear lo que está pendiente”, anticipó a El Litoral el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez.

Es el caso de los pases a contrato de los Neike, los pases a planta de los contratados y el llamado a concurso para cubrir cargos de conducción. Pedirán, además, que se defina un cronograma para las paritarias sectoriales que vienen pateándose hace bastante tiempo.

Otros planteos que sumará el gremio tienen que ver, por un lado, con aclaraciones respecto al pago de un plus por horas extras trabajadas que los agentes aseguran que se está abonando mal y, por otra parte, retomar el diálogo acerca de las viviendas que serán destinadas a los municipales.

Al respecto, Gómez recordó que este proceso depende del avance de las obras, no obstante aclaró que deben delinear mientras tanto de qué modo se hará el censo y cómo se concretará el sorteo entre los afiliados.