Vaz Torres: "Las medidas económicas de Nación son paliativas y de campaña"

El ex ministro de Hacienda y actual candidato a senador provincial por Encuentro por Corrientes (ECO), Enrique Vaz Torres, habló de la actual situación económica en el país y en la provincia. Además se refirió a la elecciones del próximo 2 de junio.

Con respecto a las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, Vaz Torres señaló que son "paliativas y de campaña". “Tanto los aciertos como los errores en economía, se pagan en mediano y largo plazo", dijo en diálogo con el programa En el aire, de radio Mitre.

Entre tanto, fue contundente al afirmar que le decepciona algunos actores del entorno de Mauricio Macri y dijo que "algunos desentonan y mucho". "El ministro de economía Nicolás Duvojne parece que está subido a un toro mecánico, ya no es el funcionario que era antes con tremendo apoyo político”, afirmó.

Por otra parte, habló de su candidatura y precisó: "Me sorprendió cuando Gustavo (Valdés) cuando me convocó. El apoyo de Ricardo (Colombi) es incondicional, la verdad que confien me llenan de orgullo y vamos a estar a la altura de las circunstancias".

Acerca de las elecciones del 2 de junio, aseguró que el oficialismo "va a ganar, vamos a conseguir el apoyo de la sociedad para tener una representación mayor y por eso nos esmeramos todos en consolidar este proyecto”.