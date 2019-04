Carlos Tevez no jugará en Colombia ante Tolima

El capitán y una de las figuras de Boca Juniors, Carlos Tevez, finalmente no viajó ayer a Colombia con el resto del plantel “xeneize”, de cara al partido de mañana ante Deportes Tolima por el Grupo G de la Copa Libertadores.

Tevez, según confirmaron allegados al cuerpo técnico boquense a Télam, no se recuperó de la entorsis en la rodilla izquierda y el entrenador Gustavo Alfaro prefirió preservarlo.

El “Apache” realizó ejercicios de kinesiología con el objetivo de llegar en óptimas condiciones, pero la lesión, ocurrida el jueves pasado en un entrenamiento, demanda una recuperación de entre 10 y 15 días.

Hasta el momento, el ingreso de Mauro Zárate por Tevez sería la única variante del once inicial, respecto del que goleó como local por 4 a 0 a Jorge Wilsterman de Bolivia el 10 de abril.

Ese triunfo posicionó al “Xeneize” en el segundo lugar del grupo y llevó tranquilidad al plantel, de cara a la clasificación a octavos de final de la Libertadores, que a Boca le es esquiva desde 2007, el año que la levantó por última vez.

El equipo para medirse ante el Tolima formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitan Nández y Emanuel Reynoso; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

El resto del plantel que llegó esta anoche a Colombia está integrado por Marcos Díaz, Kevin Mac Allister, Junior Alonso, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Ramón “Wanchope” Abila y Agustín Obando.

Boca trabajó ayer a la mañana en el Centro de Entrenamientos que el club de la Ribera tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, en donde el director técnico realizó un trabajo táctico con quienes serán titulares el próximo miércoles, mientras que Tevez volvió a realizar tareas en el gimnasio y en kinesiología.

En tanto, el domingo próximo Boca tendrá que enfrentar de visitante a Godoy Cruz por la Copa de la Superliga y se resolverá en los próximos días si podrán ir hinchas xeneizes, ya que ese mismo día se corre en Mendoza una maratón internacional y la seguridad por ahora no podría cubrir ambos eventos.

Boca, segundo en el Grupo G con 7 puntos y a dos del líder Atlético Paranaense de Brasil -que tiene 9- jugará el miércoles en Colombia ante Deportes Tolima desde las 21.30, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2019.

El próximo domingo, los dirigidos por Alfaro visitarán a Godoy Cruz en Mendoza desde las 20, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga.