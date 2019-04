Fuertes críticas desde las redes del ex jefe comunal y candidato a concejal

El ex intendente de la Capital, Fabián Ríos, es primer candidato a concejal por la lista del Frente para la Victoria y durante los últimos días recurrió a las redes sociales para realizar fuertes críticas a la actual gestión liderada por Tassano.

“El monumento a Andresito necesita mantenimiento una vez al año, el último fue en 2017. Si la gestión de @tassanoeduardo no está de acuerdo con el monumento por su visión política de nuestra historia debería retirarlo, no dejar que se convierta en un peligro”, aseguró el dirigente del PJ, en una de sus publicaciones.

También se hizo eco de distintas declaraciones públicas del intendente en funciones. En una de ellas, indicaba “nos preocupa el 50% de pobreza, nos hacemos cargo, hay que trabajarlo y modificar estos valores”, y ante esta afirmación, Ríos planteó que “el estado municipal echó trabajadoras y trabajadores, se retiró de la inversión pública y abandonó a la economía social; destruyendo más de 2.000 puestos de trabajo. La consecuencia es el aumento de la pobreza y la indigencia, y eso no es hacerse cargo, es aumentar la carga”.

Hace especial hincapié en la situación de los trabajadores municipales, y asegura que se achicó la plantilla de agentes de manera notable.