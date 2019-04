Gremios dialoguistas esperan el llamado del Ministerio de Educación

A principios de mes se concretó el primer encuentro del año de la Mesa de Gestión, que reúne a los representantes de los gremios docentes y el ministerio de Educación. Se esperaba que este ámbito de diálogo sobre cuestiones laborales y pedagógicas se reúna cada 15 días, sin embargo hasta el momento no hubo nueva convocatoria.

Durante el primer acercamiento entre las partes, se trataron cuestiones referidas a la secundaria. Uno de los pedidos del sector gremial fue el pago en tiempo y forma a los docentes suplentes, en interinatos y nuevos titulares. También se elevó una queja vinculada a inconvenientes con el pago de la escolaridad a docentes.

La propia titular de la cartera educativa, Susana Benítez, aseguró que los encuentros iban a realizarse cada 15 días, pero por ahora los sindicatos confirmaron a este medio que no hubo llamado oficial para avanzar en el tratamiento de los temas pendientes.

“No descartamos que nos convoquen para el viernes”, estimó un referente de unos los sindicatos que participa de la mesa, mientras desde la cartera educativa reconocieron que en principio no estaría agendada la actividad con los sindicatos.