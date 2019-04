Tassano: “Siempre se plebiscita las gestiones cuando hay elecciones”

Aunque resulta visible que el gobernador Gustavo Valdés se puso al frente de la campaña de Encuentro por Corrientes (ECO) de cara a las elecciones del 2 de junio, el jefe comunal capitalino también comenzó a mostrar un perfil más alto en defensa de su gestión.

Uno de los temas de entre los que más habló durante los últimos días tuvo que ver, sin dudas, con las consecuencias de las fuertes lluvias caídas durante el fin de semana. Al respecto, enfatizó que donde se avanzó con el Plan Hídrico, “se minimizaron los problemas de inundación”. También destacó que no se tuvieron que lamentar evacuados, porque el agua caída escurrió en pocas horas.

“El Plan Hídrico está en marcha. Nunca dijimos esto está terminado. Es un plan a desarrollar. Lamentamos y acompañamos las pérdidas, pero sabemos que esto es un trabajo a largo plazo”, remarcó.

También se refirió a la campaña que está en marcha en Capital, donde además de senadores y diputados provinciales, los vecinos elegirán concejales: se renuevan 9 bancas.

“Es difícil meterse en la campaña pero a nosotros nos toca mostrar la gestión y en esto dimos dos señales: la Capital dejó de ser un campo de batalla y nos pusimos a trabajar en coordinación con Gustavo Valdés; y lo otro es que trabajamos con otros partidos políticos y no tenemos dificultades para trabajar. Puede haber celos, pero nos absorbió el trabajo”, señaló en diálogo con Radio Dos.

“Siempre se plebiscita las gestiones cuando hay elecciones”, reconoció Tassano, y además de señalar que “lo que hacemos es trabajar y nada nos va a alejar de los objetivos. La prioridad es la gestión, y hablar de nuestros candidatos a concejales de quienes necesitamos mucho”.

“Nosotros confrontamos con trabajo y con ideas. Si recibimos críticas seguimos adelante”, sostuvo, en referencia a los dichos del ex jefe comunal Fabián Ríos, y candidato a concejal por el Frente para la Victoria.