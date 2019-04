Valdés: Quién quiera ser el vice de Macri tiene que manifestarlo

El gobernador, Gustavo Valdés, aseguró este miércoles que por el momento no se está discutiendo en el corazón político de Cambiemos quién será el compañero de fórmula de Mauricio Macri para buscar la reelección presidencial en octubre, pero instó a los interesados a manifestarlo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Martín Lousteau -afiliado al radicalismo porteño- pueda acompañar al jefe de Estado en agosto y octubre, el gobernador correntino dijo que él no ha escuchado el interés por parte del economista para ocupar ese rol en Cambiemos.

"El interesado primero tiene que manifestar querer ser. Si no hay un manoseo de nombres, ponemos y sacamos. Primero tiene que haber manifestación de las personas que aspiran a serlo. En lo personal no tengo problemas con Lousteau, pero no escuché su aspiración de ser candidato a ocupar algún cargo", dijo Valdés en declaraciones a radio Futurock, que fueron replicadas por el portal LaVoz.com.ar.

El Mandatario sostuvo que durante el encuentro en Casa Rosada, "no hablamos de la posibilidad de integración de las listas. Hablamos de las posibilidades de que el espacio político nuestro vuelva a competir y a ganar las elecciones. Pero no hablamos de candidaturas ni de nombres".

Ante los cuestionamientos de dirigentes radicales como Ricardo Alfonsín y Federico Storani, vicepresidente de la UCR, que proponen salir de la coalición para armar un nuevo frente con Roberto Lavagna, el gobernador de Corrientes fue tajante: "No hay ninguna posibilidad quiebre en Cambiemos y el radicalismo tiene que continuar en este espacio".

"Nosotros tenemos que trabajar y dar apertura a los espacios que realmente quieren contribuir con el diseño que necesita la Argentina para salir adelante. Eso es positivo pero hay que ser cuidadoso y hacer lo que necesita la Argentina", dijo el mandatario correntino tras el encuentro con Macri.

En esa línea, opinó que ellos deben "debatir y escuchar bastante dentro de nuestro espacio político con el que proponemos cambiar esta Argentina que venía en decadencia desde hace muchísimo tiempo, institucional, políticamente y económicamente".

Valdés afirmó que el encuentro en la Casa Rosada fue "muy ameno" y precisó que allí se comentaron algunas de las medidas que se tomaron y hubo oportunidad de trabajar en la evaluación de otras decisiones para motorizar la reactivación económica.

"También conversamos de política, de posibilidades, pero la verdad es que el encuentro fue muy positivo viendo también la situación de nuestro frente Cambiemos", acotó Valdés.