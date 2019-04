Macri: el riesgo país sube porque el mundo “duda” de una vuelta “atrás”

El presidente Mauricio Macri dijo ayer en Santa Fe que “el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás” y por eso “aumenta el riesgo país”, pero consideró que quienes piensan eso “están equivocados” porque “los argentinos no vamos a volver atrás”.

En una jornada en la que el riesgo país superó los 900 puntos, el presidente expresó que “ahora está todo cruzado por la elección; el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas”.

“Pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no vamos a volver atrás”, afirmó en diálogo con LT29 radio Venado Tuerto.

“Entendimos que la magia no existe y el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad”, agregó el mandatario, quien por la mañana recorrió el tambo de la estancia Santa Isabel y se reunió con un grupo de pequeños y medianos productores del Sur santafesino.

Macri viajó a Santa Fe acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar. En su recorrida estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Santa Fe, el radical José Corral, candidato a gobernador de Cambiemos.

En la entrevista el mandatario dijo que “el discurso de que podíamos vivir con lo nuestro era mentira y nos trajo un tercio de argentinos viviendo en la pobreza”, pero consideró que la mentalidad de los argentinos “está empezando a cambiar”.

En ese sentido, opinó que su política de exportaciones “está siendo un éxito”, remarcó que el Gobierno abrió 170 mercados externos en los últimos tres años y sostuvo que “cada vez que exportamos, exportamos trabajo argentino de calidad”.

En otro tramo de la charla, afirmó que por “primera vez después de décadas, estamos atacando los problemas de fondo” que provocan la inflación, pero apuntó que el país no tuvo antes “una política responsable que administre los recursos de manera inteligente, a favor de la gente y no a favor de la política”.

También en materia económica consideró que “se está saliendo lentamente de la recesión” y anticipó que “la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte”.

“Si tenemos convicción y constancia, vamos a sorprender al mundo, porque talento y recursos nos sobran”, agregó el jefe de Estado y advirtió que “no hay atajos, no hay soluciones mágicas”.

Reiteró que “toda transición es dura” y señaló que “las transformaciones de fondo cuestan porque venimos de décadas de mentira”.

Además, recordó que en gestiones anteriores “se destruyó el Indec y decían que teníamos menos pobreza que Alemania”.

Macri llamó a “acabar con la cultura de la viveza” y dijo que su proyecto es “capacitar a la gente que quedó excluida del sistema” para que tengan un futuro.

Asimismo, reconoció que la “capacidad de consumo ha bajado” y reafirmó que es fundamental vencer la inflación.

El presidente mencionó que había “visitado a más de 350 familias como presidente desde que estoy en ejercicio del poder”.

“Necesito entender todos los días qué están viendo, cómo están sintiendo el proceso de cambio en la Argentina, el proceso fundacional que construye las bases para que nosotros y especialmente nuestros hijos, tengan un futuro mejor”, argumentó.

Y, se refirió a Venezuela cuando habló de la situación energética al señalar que “si creemos que la luz puede ser gratis, cada vez va a haber más cortes de luz”.