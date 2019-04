Boca rescató un empate frente al Tolima en Colombia

Boca Juniors se llevó anoche de Colombia un empate 2 a 2 ante Deportes Tolima, en Ibagué, donde la emoción y los goles se acumularon todos en el primer tiempo de este partido, que cerró la quinta fecha del grupo G de la Copa Libertadores dejando a los “xeneizes” segundos y a un punto de clasificarse a los octavos de final.

El primer tiempo fue tan emotivo como distorsionado para Boca, ya que fue claramente superior a su rival durante la mayor parte de su desarrollo, sin embargo, a los 20 minutos ya estaba perdiendo 2 a 0.

Se durmió dos veces Lisandro López, la primera a los 12 minutos cuando lo “madrugó” por abajo Alex Castro para ganarle el balón y definir ante un Esteban Andrada desguarnecido, y la segunda a los 20 cuando el ex Gimnasia La Plata e Independiente, Marco Pérez, lo superó por arriba y su cabezazo al segundo palo no pudo ser interceptado por el guardavallas boquense.

La sorpresa, sin embargo, no hizo mella en el ánimo de los jugadores boquenses, que se lanzaron furiosamente en pos del descuento, con Nahitan Nández enarbolando la bandera del fervor y Zárate la del fútbol.

Y el primero en anotarse en esa carrera hacia el empate fue el ex Vélez, que armó una buena pared con Benedetto, quien le devolvió de primera un pase en el borde del área con el revés del pie derecho para dejarlo mano a mano con Montero y, por fin, poder doblegarlo con un derechazo colocado contra su mano diestra, al lado del palo.

Sobre los 43 minutos llegó el turno de Nández, que encaró por derecha evitando marcas hasta que fue derribado dentro del área por Sergio Mosquera, en una clara falta penal que el árbitro peruano Víctor Carrillo no dudó en sancionar.

De la ejecución se hizo cargo Benedetto, quien con un remate fuerte y al medio volvió a vencer la resistencia de Montero.

Así se extinguió el primer tiempo y también lo mejor de la exposición futbolística de Boca, porque en la segunda mitad la historia sería otra, ya que el protagonismo fue propiedad de Deportes Tolima, que generó varias posibilidades de desnivelar en el marcador y ahí respondió Andrada.