En Mocoretá y Monte Caseros, Valdés instó a “seguir apostando al desarrollo”

El mandatario inició este miércoles su recorrido por el interior provincial en Mocoretá, donde inauguró un piso profesional de vóley en el Centro de Educación Física N° 29. Luego recorrió la fábrica de jugos de la Cooperativa Citrícola Mocoretá y entregó allí el decreto por el cual el Gobierno provincial realiza un aporte de 20 millones, a través del Fondo de Desarrollo Rural (FDR), para terminar sus instalaciones sobre la autovía de la Ruta Nacional N° 14, completando así unos 80 millones de financiamiento estatal.

Valdés prosiguió en la sede del municipio local, donde junto a su intendente y candidato a senador provincial, Henry Fick, inauguró la remodelación del edificio y culminó su agenda en la localidad, encabezando un acto de ECO en la Asociación de Citricultores. Allí presentaron a los candidatos a concejales de Mocoretá y continuaron haciendo lo propio en Monte Caseros, ya pasadas las 22, con un multitudinario y colorido acto en el Club Progreso.

“Creemos que la política es la posibilidad de transformar la provincia y cuando veo esta situación económica del país, por supuesto que me preocupo, pero el asunto es qué hacemos como provincia y nosotros tenemos un proyecto político que tiene que ver con la verdadera inclusión”, dijo el Gobernador en la Asociación de Citricultores.

Y prosiguió: “Estamos permanentemente escuchando al otro, otorgando toda la ayuda social posible, pero Corrientes tiene que cambiar su matriz productiva para que haya trabajo digno. Y como nunca antes se está haciendo la infraestructura para crecer”.

En este sentido, Valdés mencionó una serie obras viales que el Gobierno nacional realiza en el territorio provincial, como así también los proyectos para la construcción de puertos. “Como nunca antes nos escuchan a los correntinos en Buenos Aires”, consideró luego.

Mientras que en el Club Progreso, el Gobernador trazó similitudes entre Monte Caseros e Ituzaingó con respecto a la utilización de sus recursos naturales para las represas de Salto Grande y Yacyretá, respectivamente.

Al respecto dijo que “los anteriores Gobiernos nacionales no nos reconocían las regalías, por eso mi compromiso de pelear por las mismas y tengo que reconocer que ahora con un gobierno afín, me dijeron la primera vez que lo planteé, que no era posible, pero no me quedé callado y ahora estamos cerca de llegar a un acuerdo”. En Mocoretá, en el acto de ECO ya había anunciado que “nos van a reconocer 50 dólares por megavatio y antes nos decían que valía sólo 4 dólares”.

Agregó que “ahora sí nos van a pagar a los correntinos lo que nos corresponde, porque no se puede anteponer los colores políticos por sobre los intereses supremos de los correntinos”.

“Estamos haciendo en Mocoretá la planta de jugos más moderna de la región, en Virasoro una empresa austríaca va a invertir 250 millones de dólares, dando empleo a 800 personas con la madera y con ejemplos como estos tenemos que completar el ciclo productivo para que haya más trabajo para nuestra gente”, sostuvo el Mandatario, considerando que “tenemos que seguir apostando al desarrollo”.

Anuncios

Junto al intendente local, Miguel Olivieri, Valdés anunció en Monte Caseros que son objetivos para la segunda parte de su mandato, la construcción de un puente entre Monte Caseros y Bella Unión (Uruguay) y la ruta provincial N° 25 que une la ciudad con la autovía de la ruta nacional N° 14, al mismo tiempo que anunció el destino de 200 millones de pesos para recuperar la avenida Eva Perón.

Por su parte, Olivieri destacó de su gestión la realización de cien cuadras de pavimento, la puesta en valor de la costanera y el acondicionamiento del edificio del correo para albergar carrearas universitarias.

El jefe comunal también ponderó la “pluralidad” de su gabinete al asegurar que el 80 por ciento del mismo está compuesto por peronistas, además de que su vice intendente (Sergio Paniagua) también proviene del justicialismo, con quien “con la mirada ya nos entendemos”, jactándose además de que “ganamos las ocho elecciones desde el 2013”.

“Vinimos a cambiar la historia de nuestra ciudad para convertirnos en un polo universitario, industrial y turístico, dándoles así trabajo a todos los montecasereños y queremos seguir creciendo como ciudad y como provincia”, concluyó Olivieri.

Banderas en alto

Cabe señalar que al momento de ser presentado y pronunciar su discurso, el ministro secretario general de la Gobernación y candidato a senador provincial, Juan Carlos Álvarez fue recibido con marcado fervor por parte de la militancia motecasereña que asistió al Club Progreso, el cual lució coloridas guirnaldas y diversas banderas partidarias.

“Quiero seguir trabajando por la provincia y la ciudad que todos queremos”, les dijo el creador del programa ‘Tekové Potí’ que aspira a una banca en el Senado. Y aclaró luego: “Siempre con las banderas bien en alto de la igualdad, la inclusión, la diversidad de género, la paz social, la cultura y el deporte”.

Álvarez también agradeció a Valdés por “darme la oportunidad de ser candidato”, como así también al senador Ricardo Colombi por incorporarlo a su gobierno. Y lo reconoció al ex mandatario como “mi padre de la política”.