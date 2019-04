Avanza el proceso judicial para la reincorporación de 26 municipales en Esquina

Desde marzo del año pasado, unos 26 empleados de la Municipalidad de Esquina fueron cesanteados luego de que un juez dio lugar a una presentación realizada por la actual gestión comunal, que considera que los pases a planta no fueron realizados correctamente por quienes fueron sus antecesores en el Gobierno Municipal. Argumento que los empleados afectados objetaron judicialmente. En respuesta a esto, en octubre del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de la Capital correntina revocó el fallo dictado en primera instancia, que ordenaba que se dejara sin efecto la resolución que incluía la incorporación a planta permanente de unos 300 empleados.

No obstante, ese segundo veredicto fue apelado por la Municipalidad de Esquina.

Precisamente, en respuesta a esa presentación, “la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ahora resolvió rechazar el recurso de inaplicabilidad presentado por la Comuna”, indicó a El Litoral Romina Baibiene, quien es la abogada que representa a los 26 empleados que están separados de sus puestos hace más de un año.

“Además de no poder cobrar los haberes que les corresponde, hay varios que están con problemas de salud y no tienen obra social”, agregó la letrada. En tanto consideró que “hay una intención deliberada y mal intencionada por parte del Municipio para seguir dilatando la reincorporación de los trabajadores”.

En este punto aclaró que, si bien el fallo es favorable a los empleados, “aún resta completar una serie de pasos legales para que se pueda hacer efectiva la reincorporación”.

Pero consideró que: “Lo importante es que el derecho avala al personal cesanteado y la Justicia lo certifica en cada una de las resoluciones que fueron emitidas en los últimos tiempos”. En este sentido destacó que sigue “avanzando el proceso de reincorporación de los trabajadores”.