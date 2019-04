Cantón apuesta a un mejor rendimiento

El plantel de Regatas Corrientes viajó anoche rumbo a Santiago del Estero, donde mañana se medirá frente a Quimsa y el lunes, pero en La Banda, hará lo propio con Olímpico en la continuidad de la Liga Nacional de Basquetbol.

“Son dos rivales complicados, muy duros. Dos partidos que para nosotros son muy importantes. Creo que si hacemos las cosas bien los podemos ganar”, sostuvo el pivote Omar Cantón luego de la última práctica en Corrientes.

El “Fantasma”, que reúne 19 triunfos y 13 derrotas, lucha en los primeros lugares, sin embargo, todavía no convence en plenitud con sus actuaciones. “Sabemos que podemos jugar mucho mejor”, resaltó el jugador nacido en Rosario.

El equipo que conduce técnicamente Lucas Victoriano viene de una seguidilla de cuatro partidos de local en donde no pudo hacer pie, cayendo en tres oportunidades, aunque lo más preocupante pasa por su irregularidad en las producciones.

“Nosotros sabemos que lo podemos hacer mucho mejor. Tenemos intermitencias, tenemos que tratar de achicarlas. Para eso debemos mover la pelota, tratar de encontrar fluidez, para tomar un tiro bien ubicado. Por ahí nos trancamos, centralizamos mucho el juego”.

Regatas buscará en sus últimas seis presentaciones mejorar su posicionamiento en la tabla para tener la localía en el primer cruce de playoffs, sin embargo, Cantón afirmó que “la posición hoy no es lo más importante, lo que nos ocupa es llegar bien en nuestro juego a los playoffs”.

“Estuvimos trabajando estos días en los aspectos de jugo que mencioné, ahora esperamos poder plasmarlo en el rectángulo”, culminó el jugador del equipo correntino.

Por su parte, Quimsa, rival de Regatas mañana, decidió dar de baja al pivote Torin Francis por bajo rendimiento de acuerdo al comunicado que dio a conocer ayer.

“La Comisión Directiva junto al cuerpo técnico de la Asociación Atlética Quimsa decidió rescindir los servicios del jugador Torin Francis y ya se encuentra en busca de un reemplazo por el pivot estadounidense”, informó ayer el equipo santiagueño.

Francis disputó 32 partidos en la presente temporada con un promedio de 8,8 puntos, 6,6 rebotes y 0,6 asistencias.

En la caída como local del pasado martes 23 de Quimsa frente Gimnasia, Francis estuvo en cancha menos de 9 minutos sin puntos anotados y con solamente 3 rebotes.