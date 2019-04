Pronostican otra jornada gris y lluviosa: recién desde mañana mejorarán las condiciones

Una nueva jornada gris se dio ayer en la ciudad, con lloviznas y algunos chaparrones que se mantuvieron prácticamente todo el día. El mal tiempo estuvo marcado desde la mañana y no hubo mejoras tampoco por la tarde.

Según el registro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), fueron sólo cerca de 12 milímetros de agua los que cayeron ayer. Si bien la marca es escasa comparada con otras, lo cierto es que la persistencia de la llovizna fue lo que generó algunas complicaciones a las personas que transitaban por la vía pública.

De acuerdo a lo que señala el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones del tiempo seguirán hoy de manera similar. El pronóstico anuncia nuevamente un día gris, con precipitaciones que se extenderán por prácticamente toda la jornada.

Recién a partir de mañana el tiempo se compondría y se podrá disfrutar de un cielo más despejado, sin lluvias; manteniéndose así al menos hasta el martes.

Más allá de esto, las temperaturas seguirán marcando registros típicamente otoñales. Al igual que en las últimas jornadas, se esperan mínimas cercanas a los 15° y máximas que apenas llegarán a 25°.

Ya una vez que inicie mayo, dentro de algunos días, habría algunas jornadas más frescas, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 10°; aunque no se sostendría mucho tiempo y volverían en algunos días las temperaturas un poco más cálidas, aunque ya no se esperan calores intensos.