Diputados correntinos promovieron más de 40 proyectos de ley en lo que va de 2019

En lo que va del año, más de 40 proyectos de leyes acompañaron los diputados por Corrientes en el Congreso de la Nación. La más prolífica fue la peronista Araceli Ferreyra, quien promovió más de la mitad de este total de iniciativas. Género y crisis económica atravesaron la agenda parlamentaria.

Este año habrá recambio en las bancas del Congreso de la Nación. De los siete representantes por Corrientes en la Cámara de Diputados, cuatro cumplen mandato en diciembre de 2019. La actividad de los legisladores fueron más prolíficas que otros.

Sin embargo, para considerarla, es necesario contar con un lapso que pueda ser contrastable, por ejemplo, los primeros meses del año, que comprenden períodos extraordinarios y ordinarios de sesiones. Los legisladores por Corrientes firmaron y acompañaron con su estampa más de 40 proyectos de ley en lo que va de 2019. Estos no incluyen expedientes de resolución, ni de comunicación, entre otros.

Vale aclarar que se trata de los expedientes digitalizados que deja a disposición de los ciudadanos el sitio de la Cámara de Diputados de la Nación, actualizados hasta las dos primeras semanas de abril. Por lo que se trata de información oficial. Del único legislador que no contemplan registros es del actual vicepresidente del PJ correntino, Jorge Romero. Esto no significa que sus archivos no existan porque el diputado había acompañado propuestas en contra de los tarifazos.

En la oposición, una de las más prolíficas fue Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita. Presentó y acompañó más de una veintena en los primeros cuatro meses del año. Ella es una de los que cumplen mandato este año, junto a José “Pitín” Ruíz Aragón (Frente para la Victoria- PJ), Oscar Macías (Bloque Justicialista) y Julián Dindart (UCR).

La agenda de la legisladora estuvo atravesada por temas de género y los tendientes a contrarrestar efectos de la crisis económica y social en el país y en la provincia. Entre algunas de las iniciativas que promovió este año se pueden mencionar la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Género y Diversidad Sexual en el ámbito del Congreso de las Nación.

También acompañó la creación del programa nacional de Salud Menstrual; la utilización de lenguaje no sexista en documentos públicos; la creación de un registro de brecha salarial entre hombres y mujeres tanto en el sector público como en el privado. Promovió la iniciativa de institución del Día Nacional del Exiliado Argentino, los días 17 de septiembre de cada año, en conmemoración de los exilios que se produjeron entre 1974 y 1983 durante la última dictadura cívico- militar.

En materia de proyectos vinculados con la crisis económica y social, este año, Ferreyra acompañó el proyecto de ley de emergencia ocupacional en el sector periodístico; la ley de Pacto Federal de Trabajo; aumentos de las asignaciones universales; programa de respaldo a estudiantes del Progresar. A fines de marzo, impulsó la declaración de la emergencia económica productiva, financiera y social a la cadena productiva de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy. A su vez, firmó por el expediente de creación del boleto educativo gratuito y universal. Es decir, para que los estudiantes y docentes puedan contar con transporte gratuito en todo el territorio argentino.

La diputada, quien participó de la inauguración del periodo ordinario de sesiones con una planta de Cannabis para solicitar el autocultivo a los fines de impulsar su uso medicinal, también promovió, junto a sus pares, la emergencia en el sector metalúrgico; la suspensión del corte de suministro de los servicios públicos domiciliarios.

En enero acompañó la declaración de emergencia pública en materia de niñez y adolescencia, así como la creación de una comisión bicameral de esta temática en el Congreso. A su vez, ese mismo mes, promovió la propuesta de declaración de zona de desastre y emergencia social, económica y productiva en provincias del Norte.

Además, impulsó la creación de una oficina anticorrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo. También, instituir a la Copa Argentina como “Copa Argentina Emiliano Sala”; como así también la declaración de lugar histórico nacional y mausoleo marítimo del área donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan y de sus tripulantes.

Por otra parte, la oficialista Sofía Brambilla (PRO) fue una de las más prolíficas. Este año acompañó seis proyectos de ley. La integrante del bloque Cambiemos también lleva adelante una agenda con perspectiva de género. Así, una de las propuestas que presentó en lo que va del período ordinario fue la ley de cupo femenino en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

Impulsó modificaciones sobre definiciones y prioridades en la ley nacional de tránsito; también en la ley de Contrato de Trabajo, específicamente, en lo que refiere a tareas riesgosas, peligrosas e insalubres.

La legisladora, quien había sido referente de Anses en Goya, promovió, junto a sus pares del bloque Cambiemos, conformado por los radicales Estela Regidor y Julián Dindart, la institucionalización del nombre “Héroes de Malvinas” a la autopista Urbana Corrientes- Ruta Nacional N° 12, en Corrientes. A su vez, promovió la incorporación de estudios de cardiopatías congénitas asintomáticas en la ley de pesquisa neonatal. Firmó la creación de un observatorio científico integral de agroquímicos.

Por otra parte, los radicales Estela Regidor y Julián Dindart en lo que va de 2019, compartieron los proyectos de ley de creación del programa nacional de capacitación sobre maniobra de resucitación cardiopulmonar de carácter obligatorio para el personal de la administración pública. También, la incorporación en la currícula escolar de la enseñanza obligatoria de la autodefensa, así como la ley del programa nacional de contención al cuidador familiar.

Regidor, quien había sido la titular de Anses Corrientes y del IPS durante la gestión de Ricardo Colombi, ingresó a su banca en 2017. Fue una de las pocas mujeres en encabezar una lista de ECO+Cambiemos. Sin embargo, fue conocida a nivel nacional cuando en el debate por la legalización del aborto mencionó la adopción de perritos. Dindart será recordado como el ex ministro de Salud de la provincia que indicó que las niñas y las jóvenes mujeres que “se embarazan por un plan”.

Por otra parte, el integrante del bloque Justicialista, Oscar Macías acompañó este año la ley de declaración de emergencia nacional en violencia de género. Sin embargo, también saltó al espacio mediático nacional cuando se detectó que habría plagiado un discurso de la charla Tedx para justificar su voto en contra de la legalización del aborto.

El correntino este año acompañó la ley declaración de interés nacional del control de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple para su incorporación al programa médico obligatorio. A su vez, promovió un régimen de planes de facilidades de pago para contribuyentes y/o responsables caracterizados como pequeñas y medianas empresas; como así la ley de emergencia fiscal para las micropymes y pymes con la creación de la tarifa especial “Mi Pyme”.

Por su parte, el kirchnerista José “Pitín” Ruiz Aragón adhirió a la ley de declaración de zona de desastre y emergencia del Norte. Y, de acuerdo con los registros de la Cámara alta nacional, sólo promovió este año el proyecto de suspensión de ejecuciones hipotecarias por el término de un año para vivienda única.