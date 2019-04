Comenzó el juicio oral a Ricardo Jaime

El debate se realizaba ante el Tribunal Oral Federal 6 que además juzga a familiares del ex funcionario, entre ellos su hija Julieta Jaime, su ex mujer Sivliva Reyss y dos hijas de esta última.

También son enjuiciados el ex asesor Manuel Vázquez y su hijo Julián, mientras que por la compra de trenes chatarra a España y Portugal se juzga además al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros procesados.

El debate había comenzado en marzo último por un caso, los subsidios irregulares al ferrocarril Belgrano Cargas, pero desde hoy se sumó el enriquecimiento ilícito de Jaime y la compra de trenes chatarra.

En el caso del enriquecimiento, Jaime y los supuestos testaferros quedaron procesados por no haber podido justificar un incremento de unos doce millones de pesos en sus bienes durante su paso por la función pública.

Entre otros bienes que para la Justicia Jaime no pudo justificar figura un yate y un departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Jaime arribó desde prisión e ingresó a la sala de audiencias poco antes de las 10.30.

El ex funcionario se saludó a la distancia con su hija y su ex mujer y esperó el inicio del debate que arrancó a las 10.40, más de una hora y media después del horario previsto para las 9.

En la primera jornada se leían los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía en las causas por enriquecimiento ilícito y compra de trenes chatarra.