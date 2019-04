Massa le pidió a Macri que convoque a la oposición por la crisis económica

Sergio Massa le reclamó al Gobierno medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis que atraviesa el país convocando a todos los líderes de la oposición, incluida la ex Presidenta. “Debemos poder transitar con tranquilidad, paz y certidumbre el camino hacia las elecciones, porque la Argentina no merece que en este momento se siga con la batalla y la especulación de la grieta, un negocio donde algunos pocos ganan y la mayoría pierde”, indicó.

Massa consideró que la actual situación “preocupa, angustia y genera miedo. Como levantarse a la mañana y no saber a cuanto está el dólar o no saber si vamos a seguir teniendo empleo. Hoy las Pymes y los comerciantes están en crisis por las altas tasas y por la presión de los impuestos. Y el Gobierno parece no tener respuestas”, afirmó.

Y añadió: “Vemos un Gobierno que no acepta que fracasó e insiste con un camino que lastima cada día a más argentinos. Y este no es momento para batallas. Argentina necesita parar la pelota. El Presidente necesita parar la pelota y animarse a tomar medidas extraordinarias. Desde acá, quiero decirle al Presidente de la República que debe convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex Presidenta, a los sectores políticos, económicos y sociales a sentarse a una mesa. Debemos transitar los 180 días hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo. La Argentina no merece que en este momento se siga con la batalla y la especulación de la grieta. Un negocio donde algunos pocos ganan y la mayoría de los argentinos pierden”, señaló Massa.

En ese sentido, Massa adelantó que hoy le envió una carta personalizada a los principales dirigentes de la Argentina planteando la necesidad de “sentarnos a una mesa entendiendo nuestro rol, entendiendo que somos una fuerza de oposición minoritaria, pero que pretende liderar en el futuro. Allí, planteo que el tiempo nos exige responsabilidad, y no hay lugar para mezquindades, peleas y odios. Tenemos que volver a poner de pie a la Argentina”, indicó Massa, en sintonía con los 10 Compromisos por la Argentina presentados recientemente. Se trata de 10 políticas de Estado para que, gobierne quien gobierne a partir del 11 de diciembre, se empiece a construir el verdadero camino para el futuro del país. Para lograr ese objetivo, Massa invitó a todos los sectores políticos y de la sociedad, sin exclusión, “a conformar unidos un gran acuerdo económico y social por la Argentina”.

Por último, enfatizó: “El Gobierno puede ignorar lo que está diciendo la gente y seguir con ese autito chocador rumbo al abismo o puede entender que hay un llamado de la ciudadanía para cambiar el rumbo. Más allá de las peleas políticas, la bandera celeste y blanca nos obliga a todos a defender a la Argentina, a la clase media, a los trabajadores, pymes, jubilados, defender la idea de Nación como proyecto de desarrollo. El Gobierno debe cumplir su mandato y debe convocar a ese acuerdo por Argentina. Y si no lo hace, lo convocaremos nosotros a partir de diciembre si nos toca dirigir la Argentina", concluyó Massa.