“Precios Esenciales”: desde hoy se podrá denunciar a supermercados

Si bien la iniciativa nacional de “Precios Esenciales” comenzó la semana pasada, a partir de hoy la Provincia tendrá la potestad de labrar actas de incumplimiento en el caso de advertir faltante de productos en alguno de los tres supermercados adheridos. El organismo encargado de este contralor es la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, y desde el área ya habían advertido a El Litoral que la ausencia de alguno de estos 64 artículos convenidos podría continuar durante estos días en las góndolas, ya que hay bienes que no se consiguen en la región y los proveedores tardan en adquirirlos. Durante los días anteriores se pudo observar sólo un 30% de los productos en las firmas locales.

“Los supermercados nos dieron un listado de los productos que van a demorar en llegar, porque hay algunos que no salen a tiempo por los proveedores, o porque es la primera vez que se los pide”, afirmó la semana pasada a este medio el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar. El funcionario también aclaró que “nosotros tenemos la orden de controlar y labrar actas de incumplimiento en caso de faltantes”, y que “los empresarios tendrán la posibilidad de emitir su descargo y explicar por qué no contaban con los artículos”.

Vale recordar que si bien existe un “acuerdo de caballeros” de los empresarios de mantener los valores de los “Precios Esenciales” durante los próximos seis meses, en medio de las negociaciones con el Gobierno, estos artículos básicos tuvieron subas de un 30% aproximadamente. Asimismo, en Corrientes se está negociando la posibilidad de implementar una canasta local, con importes a convenir.