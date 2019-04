Fabro dijo que el Federal A “es un torneo que hay que saber jugarlo”

En tanto termina de digerir la temprana despedida en el torneo Federal A, donde se armó para ser protagonista y terminó eliminado en el primer cruce de la fase de Reválida, y mientras aguarda que la organización de la Copa Argentina se digne a programar el partido de 32avos de final ante Racing Club, el plantel de Boca Unidos continúa entrenando sin objetivos inmediatos en el horizonte.

Uno de sus referentes, Martín Fabro, señaló en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (107.1 Mhz) que “ya pasamos el golpe de la eliminación, que ha sido duro”.

“Trato de no mirar mucho fútbol del Federal A porque me ha chocado quedar afuera. Tanto yo como todos los chicos nos preguntamos entre nosotros qué hicimos tan mal para quedar eliminados”, confesó el mediocampista ofensivo.

El futbolista, surgido en Independiente de Avellaneda, señaló que “más allá del rendimiento, que hemos bajado en este semestre, no veo que los equipos sean superiores a nosotros. Incluso en el cruce con Desamparados en San Juan, que en Corrientes no pudimos ganarlo, pero allá hicimos un gran primer tiempo, y nos encontramos quedando afuera en una instancia que no esperábamos”.

“Me parece que teníamos plantel para algo mucho mejor o, por lo menos, para llegar muchísimo más adelante, pero es un torneo que hay que saber jugarlo. Esa es una de las conclusiones que he sacado, porque mirando la tabla del primer semestre estaba entusiasmado, porque todo estaba saliendo bien, pero después me di cuenta de que no sirve más que para clasificar”, explicó Martín.

En tal sentido, puso como ejemplo a Sarmiento, “al que yo veía tranquilo en la primera fase. Ellos hace ya un par de años que vienen jugando esta competencia y tienen claro dónde hay que focalizar la importancia y el objetivo, y está a la vista que ellos siguen adelante y nosotros hemos quedado en el camino”.

En cuanto al quiebre del equipo en el octogonal, Fabro precisó que “después de la derrota en Mendoza con Maipú veíamos muy lejos poder clasificar al Pentagonal y, sin embargo, quedaban cinco partidos. Me parece que ahí fue un golpe anímico que lo hemos sentido y nos costó recuperarnos”.

Además de la anímica, otra de las falencias del equipo fue el poco poder de juego exhibido, principalmente en la segunda mitad del torneo. “Creo que dentro de todas las situaciones que generamos, en el primer semestre hemos convertido mucho y en el segundo hemos bajado. Pero son circunstancias que el plantel lo tiene que ir afrontando. Quizá, la consecuencia fue esa, que no tuvimos tanto gol como lo necesitábamos y puede ser uno de los factores por lo que hemos quedado en el camino”, reconoció.

Fabro también apuntó “al sistema del torneo, explicando que “en la B Nacional uno tiene la oportunidad de permitirse bajones y después volver a levantarse, y en el Federal A si te toca el bajón en una etapa clasificatoria importante, se hace complicado. Me parece que si empezamos a sumar, obviamente que hay varias cosas para mejorar”.

A la espera de Racing

Fabro precisó que “el otro objetivo que había es la Copa Argentina, contra un rival como Racing, con todo lo que genera, pero hay dudas sobre la fecha, nada fijo, y así se hace difícil entrenar en ese contexto porque para el próximo torneo quedan casi cuatro meses”.

Al respecto, indicó que “no tenemos información y estamos en duda constante, tanto el cuerpo técnico como nosotros, pero la realidad, por lo que veo, es que ni cerca está de jugarse, por lo menos este semestre. Espero que tomen una decisión rápida, porque está también que si uno se va de vacaciones, después no pueden llamarte para jugar, no corresponde. Ojalá que pongan cuanto antes una fecha, sea la que fuera, y así podemos prepararnos para el día que nos toque con este plantel o con uno nuevo”.

El goleador de Boca Unidos la última temporada reconoció que enfrentar a Racing va a ser difícil sin competencia. “Por más de que nosotros estemos entrenando, jugar con un rival como este exige venir con una seguidilla de partidos, porque más allá del incentivo que genera enfrentarlo, hay que prepararse de otra forma, y nosotros hace tres semanas que venimos entrenando para mantener el físico y seguir metiéndole, pero se hace complicado porque no hay ninguna fecha, por lo que estaría bueno saber para diagramar el futuro”.

Corrientes, su lugar

“Tengo un año más de contrato. Yo tomé la decisión de volver a Boca Unidos, después de haber pasado por Brown (de Adrogué), donde peleamos un ascenso. Me preguntaban por qué volví y yo le dije a todos que había encontrado mi lugar en Boca (Unidos) más allá de que mi casa es Brown, porque soy del barrio, me crié ahí, y porque Corrientes me gusta”, indicó Fabro.

No obstante, puntualizó que “después, obviamente, hay que analizar las cosas que pueden salir, porque a veces los goles llaman un poco más la atención, pero siempre voy a estar pendiente de Boca porque me queda un año más de contrato y estoy muy bien, muy cómodo. Es una decisión que la hemos tomado con mi señora, con mi familia, y más allá de eso al club lo quiero muchísimo. Veremos cómo sigue todo, porque hay muchas dudas en el medio. Espero que siga Carlos (Mayor), hay un futuro medio incierto en todo y obviamente que después están las decisiones individuales. Las dudas de Fabro están centradas en la asamblea que se realizará el miércoles, donde se elegirá la nueva comisión directiva.

“Es difícil porque no sabemos si el futuro será bueno para el club, pero nosotros estamos ajenos a esa situación, por lo menos hasta que después pase y se aclare el futuro, pero para nosotros, lo que más tiene que ver es con una fecha de Copa Argentina que necesitamos que se confirme, y con lo que pueda pasar en relación al cuerpo técnico y jugadores, y creo que todos estamos en la misma”, manifestó.

Para finalizar, reiteró que “en Corrientes encontré mi lugar. La otra vez estuve haciendo la cuenta, casi llegué a los cien partidos aquí. Espero que le pueda seguir dando cosas a Boca Unidos”, expresó Fabro.