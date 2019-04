Trabajadores de Tipoití rechazan cambios en el feriado del 1° de mayo

La comisión interna de la textil Tipoití volverá esta semana a la carga contra el nuevo sistema instrumentado para los feriados, ante la cercanía del 1° de mayo. Aseguran que no se respetan los derechos de los trabajadores y harán una nueva presentación ante la cartera de Trabajo. Criticaron la postura asumida por el gremio.

Días atrás se concretó en Buenos Aires una reunión entre los empresarios y los representantes de la Asociación Obrera Textil de Corrientes y, en ese ámbito, se ratificó que en el mes de mayo la producción será normal -cuatro turnos-, aunque manteniendo las modificaciones en la forma de producción en los feriados.

Los operarios se enteraron recién el pasado viernes y ya anticiparon su disconformidad. Sostienen que, de acuerdo con el nuevo esquema, las máquinas paran en el rango de 6 a 6, cuando antes era de 22 a 22. Lo que perjudica al personal que cumple el horario nocturno, a quienes el martes 30 de abril se le computará como jornada simple, cuando ingresan a las 22 y salen a las 6 del 1° de mayo.

“Fue una decisión unilateral y, hasta ahora, el secretario del gremio de textiles, Raúl Esquivel, no dio la cara”, fustigaron desde la comisión interna.

Anticiparon, además, que evaluarán en las próximas horas la posibilidad de realizar una nueva presentación ante la Subsecretaría de Trabajo, como ya lo hicieron antes del feriado del 2 de abril -Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas-. “Hasta ahora no logramos una respuesta, pero seguramente vamos a insistir”, afirmaron.

“Se aprovechan de la situación que está atravesando el sector y están avanzando sobre nuestros derechos”, aseguró el vocero de la comisión interna de Tipoití, Gustavo Bravo.