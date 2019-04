El correntino Herrera le dio el triunfo a San Lorenzo ante Palmeiras

San Lorenzo derrotó anoche a Palmeiras de Brasil, por 1 a 0, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores de América, para quedar como único líder, e incrementar considerablemente sus posibilidades de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

No fue una actuación sobresaliente la del equipo azulgrana en el estadio Nuevo Gasómetro, pero le alcanzó con la cuota de fútbol que le aportó Román Martínez y una nueva conquista del juvenil correntino Marcelo Herrera, en el segundo tiempo, para mantener el invicto en la Libertadores, acumular siete puntos y superar por una unidad al conjunto paulista.

Al equipo dirigido por Jorge Almirón le faltó profundidad para convertir en situaciones de riesgo los tímidos avances que supo construir, principalmente en la primera mitad. En el complemento, apenas inquietó a Weverton, arquero de Palmeiras, en la acción del gol.

San Lorenzo, por momentos, tomó las riendas del partido, pero careció de cambio de ritmo y dependió prácticamente de manera exclusiva, de alguna invención del ex volante de Lanús para intentar generar riesgo.

Palmeiras, que defendía el liderazgo del grupo, buscó hacer su partido. Esperó bien agrupado dentro de su campo, manejó prolijamente la pelota y cortó con infracciones cuando el local amagó con romper líneas. Pero chocó con un conjunto local sólido en defensa, y que sigue sin recibir goles en el torneo.

Un remate débil pero esquinado de Gonzalo Castellani que impactó en el palo derecho y un disparo a colocar de Nicolás Reniero que no tomó el efecto necesario para ingresar al arco, fueron las situaciones más claras en el capítulo inicial para el elenco azulgrana, cuya valla tembló con una chilena de Moisés que se estrelló en el travesaño.

En el inicio de la etapa decisiva, a los 5 minutos, Martínez combinó con Herrera en el centro del campo y el lateral por derecha agarró la lanza y encaró en diagonal hacia el centro del campo de juego. Tapadas todas las opciones de pase, metros antes de la medialuna, el futbolista correntino de 20 años se perfiló para su pierna derecha y, en el mismo arco que ante Gimnasia y Esgrima la Plata el pasado sábado, sacó un remate rasante y preciso, que se metió junto al palo derecho del arco custodiado por Weverton.

El Ciclón, que no tuvo una buena producción en la Superliga, al menos sigue sumando en la Copa Libertadores, y con este triunfo, el segundo en este torneo continental en el que además cosechó un empate, quedó más cerca de su objetivo de clasificar a la siguiente fase.