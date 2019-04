Estrenaron el 21º Centro de Ex Combatientes y anuciaron apoyo para que viajen a Malvinas

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes en la ciudad de Ituzaingó un nuevo Centro de Ex Combatientes en el marco de las conmemoraciones por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es el edificio número 21 construido por el Gobierno provincial en Corrientes y el mandatario remarcó que esa “es la forma de darles contención” desde el Estado, anunciando también que este año más héroes correntinos volverán a las islas para “cerrar heridas”.

Apenas pasadas las 16 y bajo una intensa llovizna, el Gobernador, ex combatientes y diversas autoridades dejaron inaugurado el nuevo edificio para los héroes ituzaingueños. “Inauguramos esta sede que es la número 21, faltan seis más y completamos así una política de que en cada lugar donde hay hombres correntinos que combatieron en las islas, haya un lugar como este para acompañarlos y recordar que las Malvinas son y serán argentinas por siempre”, sostuvo Valdés en el acto.

En la ocasión, acompañó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, quien consultado por la prensa destacó en la oportunidad que “la provincia de Corrientes es un ejemplo de políticas públicas hacia los ex combatientes”.

En este sentido, el funcionario nacional consideró que “este centro inspira y llevaré la idea al Gobierno nacional para contagiar esta buena práctica en todas las provincias, porque hay mucho para hacer, ya que las demandas van creciendo”.

En tanto, Valdés señaló que “son casi 2 mil los correntinos que estuvieron en la guerra de Malvinas” y que “esta es la forma en que nosotros les damos contención”, en referencia al edificio construido por el Gobierno provincial. Agregó que “este es un pequeño homenaje a los que dieron la vida por la patria y con una política de contención es la manera de que todos estemos juntos y que el Estado no mire para el costado”.

Luego, el Gobernador recordó que “el año pasado a todos los ex combatientes que querían volver a Malvinas les dimos esa posibilidad” y anunció que “este año el Estado provincial va a volver a poner recursos para que 24 héroes correntinos puedan volver a las islas y cerrar una herida”.

En tanto, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, indicó que están en construcción los centros de ex combatientes de Paso de la Patria, 9 de Julio, Saladas y San Luis del Palmar. También recordó que “el primer acto grande que hicimos de un 2 de Abril, fue en 2010 en Bella Vista, cuando el gobernador Valdés era en aquel entonces ministro de Gobierno (hoy Seguridad, cartera de la cual depende la dirección a cargo de Galván) y desde entonces no paramos”.

Por su parte, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Ituzaingó, Eudoro Barrios, expresó en el acto su “orgullo inmenso”, afirmando que “luchamos para que salga este centro que lo comenzamos a planear hace seis años”. También destacó que en el lugar se lleva adelante el Plan Fines, por el cual “130 chicos, al igual que yo, pudimos terminar la secundaria”. Finalmente, agradeció a Valdés porque “siempre nos abrió las puertas”.

El intendente local, Eduardo Burna, resaltó por su parte que “este centro ya venía haciendo una tarea social que excedía a los ex combatientes y ahora tiene el doble de infraestructura para seguir haciéndolo”. “Nuestros héroes no dudaron en ir a Malvinas y quedaron allí 649 compatriotas custodiando las islas, pero tenemos héroes vivos y ese es nuestro desafío como sociedad, con la responsabilidad de honrarlos”, reflexionó.

Actos

El acto inaugural dio inicio con el descubrimiento de placas en el hall de ingreso del edificio ubicado en Pueyrredón, entre Santa Fe y Juan Rivera de la ciudad de Ituzaingó; luego hubo un intercambio de presentes y se pronunciaron los discursos; “Pepe” Verdún interpretó las canciones “Ganso verde” y “Los Ramones”, y finalmente se realizó el corte de cintas, tras lo cual se recorrieron las instalaciones que constan de un salón de usos múltiples, oficinas, sanitarios y un quincho con parrilla.