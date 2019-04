Martín Ascúa criticó que uno de los frentes haya inscrito al Partido Justicialista

En diálogo con Radio Sudamericana, Ascúa, uno de los referentes del frente "Unidad Correntina", dijo que la carta orgánica no permite que se usen los símbolos partidarios y el sello del justicialismo en esta oportunidad. Al contrario piensan desde el denominado "Frente para la Victoria".

Para el jefe comunal no pueden hacerlo porque "para eso debíamos elegir representantes a través de las elecciones interna y no se pudo porque los propios organismos del partido, de los que no somos parte, no pudieron sacar adelante la interna”, dijo.

Si el "Frente para la Victoria" sostiene esta postura, no se descarta que haya una judicialización.

Sobre las aspiraciones de "Unidad Correntina", Ascúa aseguró que esperan superar los 100 mil votos. "Este frente vino para quedarse", aseguró.