Macri criticó el paro y dijo: "Volver al pasado sería autodestruirnos"

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "volver al pasado sería autodestruirnos, sería perder dos o tres generaciones más", al recorrer las obras de rehabilitación y modernización de una planta potabilizadora en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada.



Acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Macri contó que la planta no había recibido mantenimiento ni había sido renovada en sus seis décadas de existencia, criticó el paro que hoy llevan adelante gremios afines al moyanismo y otras centrales sindicales, y sostuvo que "dejar atrás 80 años de corrupción y promesas incumplidas no es fácil".



"Elegimos este día otra vez arrancar trabajando, este día en el que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no, estamos acá trabajando para construir ese futuro mejor para todos", dijo Macri, en contraposición a los gremios en paro.



Consideró que en este momento del camino "sería muy fácil dar un giro hacia atrás, tomar los recursos que tenemos, gastarlos todos hoy y comprometer las futuras generaciones", pero sostuvo que no lo haría.



"O estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme hablar todos los días lo que tengo para decirles, pero tampoco lo vamos a hacer", aclaró el jefe del Estado.



"Sería muy fácil manejarnos solamente con los periodistas amigos y poner mucha propaganda de lo que hicimos para ver si los convencemos", señaló el Presidente en la misma línea.



"O con la gobernadora, inaugurar una obra que no se terminó, para una linda foto, pero no lo vamos a hacer, porque todo eso sería volver atrás", afirmó Macri.



En cambio, opinó que "volver al pasado sería autodestruirnos, sería perder dos o tres generaciones más antes de volver a encontrar una oportunidad como la que el mundo nos está dando hoy".



Agregó, entonces, que "dejar atrás 80 años de mentiras, corrupción y promesas incumplidas no es fácil". Pero consideró que "los argentinos decidieron no volver atrás".



En otro tramo de su discurso se refirió a la planta potabilizadora de Punta Lara, al señalar que "desde que se terminó nadie nunca más se acordó de ver cómo estaba", y agregó que su gestión modernizó, tecnificó y amplió la capacidad de la misma.



"No es un relato, no es un cuentito, esto es de verdad", dijo Macri al señalar las fotos tomadas antes y después de la rehabilitación y modernización de la planta.

En ese sentido, reiteró que hoy "las licitaciones ahora son transparentes y las obras empiezan y terminan en fecha", al tiempo que aseguró que se están resolviendo los problemas de raíz, y eso demanda sacar "las raíces podridas" para hacer "nuevos cimientos".