Champions League: Ajax venció a Tottenham en la primera semifinal

La primera semifinal de la Champions League tuvo como ganador a Ajax, que venció a Tottenham en condición de visitante por 1-0, gracias al gol de Donny van de Beek a los 14 minutos del primer tiempo.

La etapa inicial tuvo dos mitades. La primera, de dominio puro del equipo visitante. Ajax jugó cerca de 25 minutos de altísimo nivel, donde se puso en ventaja a los 14 minutos luego de que Ziyech habilitara a Van de Beek -al límite del offside-, quien tuvo tiempo de controlar, levantar la cabeza, amagarle al arquero y elegir dónde ponerla para el 1-0. Pocos minutos después, el propio Van de Beek tuvo en sus pies la chance de aumentar la ventaja, pero esta vez no pudo vencer a Lloris.

Recién promediando la media hora el elenco inglés logró igualar el trámite del partido. Tuvo un par de aproximaciones con cabezazos de Llorente y Alderweireld que se fueron desviados, y también se acercó al empate en la última del primer tiempo con un remate de media distancia de Sissoko, que tuvo que reemplazar a Vertonghen, quien quedó muy mal tras un choque que lo dejó sangrando y muy mareado.

El arranque del complemento tuvo la misma tónica de los últimos minutos de la etapa inicial. Trámite parejo y llegadas de los dos equipos. Tagliafico probó de afuera y Dele Alli exigió a Onana en la réplica. El Tottenham fue inclinando la cancha, ahogó al Ajax y por un buen rato no lo dejó ser. Pero no pudo encontrarse con el empate y el juego volvió a plancharse. Los holandeses llevaron el partido lejos del arquero Onana, y a los 32, el brasileño Neres pudo haber puesto el 2-0 después de una buena jugada colectiva, pero el palo le dijo que no, ante la mirada vencida de Lloris.

En los minutos finales, sin muchas variantes para cambiar la imagen en ofensiva -extrañando al coreano Son y a Harry Kane- el equipo de Pochettino intentó como pudo, pero nunca pudo romper el cerrojo del fondo de Ajax, que terminó el partido sin sufrir y sabiéndose vencedor. El próximo miércoles, en Ámsterdam, deberán jugar la revancha para conocer quién saca pasaje a Madrid, para la gran final de la Champions League.

