Yasky: "Vamos a manifestarnos pacíficamente, sin provocar incidentes"

"Vamos a manifestarnos pacíficamente, no vamos a provocar ningún incidente", dijo la radio FM Futurock.

Yasky sostuvo "hasta ahora el paro ya es muy contundente" y remarcó que "no se necesita a los dirigentes que se creen dueños de la consola para poder hacer" una huelga, en referencia a la Confederación General del Trabajo (CGT), que no se sumó a la protesta.



"Los paros los hace la gente, el paro de hoy es a pesar de la CGT", puntualizó.



La huelga organizada por el frente sindical que encabeza el camionero Hugo Moyano, las dos CTA y el llamado sindicalismo "combativo" afecta parcialmente al transporte público, debido a la adhesión de los "metrodelegados" del subte de Buenos Aires y de algunas líneas de colectivos, pero paralizó los servicios de las aerolíneas, que el domingo habían anunciado la cancelación de sus vuelos.