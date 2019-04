Reclaman que dejen entrar a la escuela a una niña con discapacidad motriz

Johana Sánchez es una mujer que tiene 3 hijas que cursaron todos sus estudios hasta el momento en la Escuela Nº 290 "Dr. Juan Ramón Vidal" del barrio Juan de Vera en la ciudad de Corrientes. Una de las mismas es Naiara, quien tiena una discapacidad motriz que hace que necesite de cuidados y maestros integradores, además de recibir clases en otro establecimiento dos veces por semana.

Naiara estudió siempre en la institución sin inconvenientes y con todos los cuidados que necesitó. Sin embargo este año la postura de la institución cambió y le niegan la entrada.

La madre asegura que la directora incluso se niegan a entregarle los papeles de la niña, incluso no le entregan la libreta de calificaciones del año anterior. "Me dice que me va a dar todos los papeles cuando tenga todo listo para cambiarlo", aseguró.

Sánchez comentó que la postura que le explicaron desde la escuela es que no tienen la infraestructura adecuada y que el baño que venía utilizando es de los docentes. "En todos estos años siempre su familia estuvo pendiente de ella, conseguimos los docentes integradores, incluso para que vaya al baño siempre voy y cumplo con todas las obligaciones", aseguró.

Respecto de la infraestructura, la tutora comentó que recientemente en la escuela construyeron un techo y que ninguna de las obras contempló la accesibilidad, ya que siguen sin rampas ni ninguna zona adaptada para las personas con problemas motrices. "Incluso yo le tuve que pedir a los de Argentina Trabaja que hagan una rampa en la puerta de la escuela porque siempre la nena pasaba por sobre el barro", detalló.

Para la familia cambiar a la niña de institución educativa representa un gran problema porque ya tiene a sus hermanas en la institución y el hogar queda a apenas dos cuadras. "Cualquier cosa que se necesita estoy a los pocos minutos, que quieran cambiarla sin mayores motivos es un serio perjuicio para nosotros y además nos cobraron 200 pesos la inscripción", dijo Sánchez.

"No tuvimos respuestas de nadie, la nena sigue perdiendo días de clases", lamentó.