Una gloria del chamamé: Polito Castillo cumple 90 años

*Guido Rodríguez, colaboración

Coleccionista y difusor del chamamé en Buenos Aires.

Leopoldo “Polito” Castillo cumple 90 años. No es una fecha menor en la ciudad de Morón que hace poco ha sido declarado como ciudadano ilustre, es un acontecimiento lleno de alegría para festejar 90 abriles, de un luchador con todas las letras. Un hombre de “mil oficios”, fue bailarín de danzas nativas, y abrazando la causa del chamamé fue animador, también uno de los primeros locutores recibidos en el país, recitador, cantor, productor radial, dueño de salones bailables, promotor de sus propias agrupaciones musicales y si hay algo más que agregar es poeta, de su pluma salieron muchas letras que fueron grabadas por importantes conjuntos chamameceros y hasta el día de hoy se siguen interpretando.

Visité a “Polito”, en las paredes de su casa se puede observar cuadros de distintos de homenajes hechos por amigos, Cámara de Senadores, Congreso de la Nación, menciones especiales en festivales, tapas de discos, fotos de años vividos y un cuadro original de la figura de Tránsito Cocomarola realizado por Roberto Galarza, de la cual Castillo estimaba mucho al “Taita del Chamamè”.

Hablamos de muchas cosas, surgió el tema de la Fiesta Nacional del Chamamé. Leopoldo siendo en su momento el presidente de la asociación “Amigos del Chamamé” me comentó que asesoró al gobernador Romero Feris para realizarla cración de un órgano cultural para la organización del evento. El pedido se realizó mediante documentos que el propio Castillo conserva, sellados en la “Casa de Corrientes” en el año 1985. También fue uno de los precursores en la provincia de Buenos Aires con la intención de juntar firmas para que realice la Fiesta Nacional, en Corrientes estaba Pedro Ranalletti, en Buenos Aires se encontraba Leopoldo Castillo recibió el aval de figuras de la talla como Isaco Abitbol, Odín Fleitas y Samuel Claus. Años más tarde Corrientes fue el escenario para homenajear a Polito en la Cámara del Senado de Corrientes en enero de 2014 y en la Fiesta Nacional del Chamame en el año 2015.

Polito nos sigue comentando que desde el año 1941 surgió la búsqueda del significado de la palabra “Chamame” que se conforma con la expresión “Che amo meme” quiere decir “Me cubro, me refugio bajo esta enramada”, los aborígenes hacían sus rezos, sus reuniones allí. Los conquistadores aprovecharon esa veta para aprovechar sus andanzas. En uno de los libros de Porfirio Zappa, hay un profesor de nombre Juan Bianchetti que lo menciona muy bien, que salían en procesión y los músicos los acompañaban con música, al llegar al lugar preparaban un escenario que era la”enramada”, era natural, la naturaleza ya se los brindaba. Julio Chapo, glosista y poeta del chamamé, en sus notas reafirma la teoría de Biachetti que encontró Castillo en sus investigaciones. “Chamamé es voz guaraní que traduce por “enramada”, los primitivos y hasta hoy la gente de campo, hacían sus reuniones debajo de la “ramada” por ellos construida para estar al abrigo de la intemperie el Sol durante el día y el rocío de la noche”.

Polito nos dice para ser un patrimonio mundial tiene debe tener una base aborigen, el chamamé lo tiene y su origen está en Corrientes. Castillo conserva documentos que atestiguan que el chamamé es una música aborigen. “Llegó el momento y hay que saberlo decir y a quién hay decirlo”, nos comenta el autor de “Yo soy Chamame” una obra que sonó en la fiesta nacional del corriente año con su glosa, pero sin el tema en cuestión, ya que se acopló la obra Kilometro 11.

Hace unos años Polito homenajeó a los “Pioneros del Chamamé en Buenos Aires” en Federal,Entre Ríos. Ante mi consulta le dije si se podría homenajearlos en Buenos Aires, justamente en Capital Federal a lo que me contestó: “Y si esto es para agradecer a BsAs que los recibió y los apoyó, puede ser si se da la oportunidad, habría que hablar con Hernán Lombardi”.

Polito también tuvo sus propio su programa radial “Cartelera Correntina”, en distintas emisoras. Allí promocionaba sus discos, festivales, presentaciones de conjuntos, visitas de colegas en un momento difícil para el chamamé, hasta que llegó un momento en que levantaron su audición. Hoy con toda la ayuda de la tecnología, emisoras por internet, presentaciones de conjuntos en televisión, el chamamé vuelve despacito a ocupar un lugar que durante años le fue negado. A Polito le pregunte que piensa de éste momento a lo que me contesta emocionado: LLEGAMOS!

Como quiere que lo recordemos en la posteridad?.

Sus ojos empiezan llenan a brotarse de lagrimas, me mira y me contesta:

Eso lo dejo a criterio de cada uno, y aquél que no quiera reconocerlo no cuesta nada engañarse a si mismo, yo como cristiano les perdono a todos, me han hecho cosas muy malas.

En el año 2009 publicó su libro “Mis vivencias con el Chamamé” que se encuentra casí agotado. Al cumplir 70 años con el chamamé se realizó la grabación de dos volúmenes “Homenaje a Polito Castillo” que se publicaron en el año 2013, con una desinteresada colaboración de músicos del género.

Marcianita Avalos en silencio me entrega un vaso con jugo de pomelo que es fruto de un árbol que se encuentra en el fondo de su casa, ella es mercedeña , hace 48 años que están casados, tuvieron dos hijos Leopoldo Javier radicado en Corrientes y María Angeles , radicada en BsAs que trabaja arduamente organizando talleres y espectáculos chamameceros. Lleva adelante su programa “Chamamé” los días martes de 19 a 21hs por AM 850 “La Radio” en la ciudad de Morón.

Polito Castillo grabó discos en los sellos Music Hall y Tonodisc, con su “Embajada Cartelera Correntina” de la cual desfilaron músicos como Líder Rodríguez, Pedrito Montenegro, Apolinario Godoy, el dúo Úbeda-Chávez, Fito Ledesma, Blas Martínez Riera, Raúl Barboza, Lulo Rivero, Gregorio Molina, Juancito El Peregrino, Roberto Galarza, Alfredo Morales, Marcianita Avalos, Coco Zini y una lista de nombres que no alcanzan las palabras de agradecimiento por su lucha constante por el chamamé.

Además es autor de más 200 obras de las que se destacan títulos como “Yo soy Chamame” con Pedro Pascacio Enríquez, “Paisano Correntino”y “Las Cuatro Hileras” con Pedro de Ciervi, “Esperanza” con Líder Rodríguez y Armando Correa, “Ramada By (debajo de la enramada)”, “La Torcaza” con Adolfo Barboza, “Niña Porá” con José Cejas, “Feliz Cumpleaños”, “El Palmareñito” con Alfredo Morales, “El Misionero” y “De Vuelta al Pago” con Héctor Chávez, “Cuando tu me quieras” con Paquito Úbeda, “ El Jilguero” con Armando Correa, “Adiós Guainita” con Ramón Chávez, “Amor Prohibido” con Roberto Galarza, “Buena Amiga” con Paquito Aranda, “Che Purahey Canguí (mi canto triste) con Marcianita Avalos, “Desvelo”, “Chamamé”, “Compañera” con Eustaquio Vera, “Chaqueñita” y “Te Llaman Rey” con Eduardo Miño, “Tus Caricias y Algo Más” con Ireneo Barrios entre otros.

Al escribir éstas líneas le mandamos un cariño enorme a Leopoldo “Polito” Castillo, un eterno agradecimiento por su lucha constante por el chamamé y que Dios lo bendiga siempre.

Nació el 5 de abril de 1929, en Pehuajó, provincia de Buenos Aires . Su contacto con la música de Corrientes se produce en su infancia tras el cuidado de una vecina correntina de nombre Rita Serrano,que ejecuta el acordeón para distraerlo con sus melodías. Al llegar a Buenos Aires, comienza a tener contacto con figuras del género del chamamé, como el caso de Emilio Chamorro, Mauricio Valenzuela, Ramón Estigarribia, Tránsito Cocomarola, Constante Aguer entre otros.