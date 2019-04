Javier Saiz disfruta del buen momento de Regatas

La última gira de Regatas Corrientes le permitió ganar en confianza, sumar triunfos y escalar a la tercera ubicación de la Liga Nacional de Básquetbol. Ahora, el Fantasma se prepara para volver al parque Mitre donde mañana recibirá a Estudiantes de Concordia.

“El equipo está en un muy buen momento. Nos vienen acompañando los resultados, con una linda gira por Mar del Plata que nos dejó cosas positivas”, señaló Javier Saiz antes de la práctica de ayer, con la música de Leo Mattioli de fondo sonando en el vestuario (DJ Juan Pablo Corbalán) del estadio José Jorge Contte.

Regatas lleva una racha de cinco triunfos consecutivos para mejorar su récord a 18 victorias y 10 derrotas. “Estamos en una parte del año en donde estamos jugando poco, por el hecho de haber jugado mucho al principio, lo que nos permite entrenar y corregir los pequeños detalles para ponernos a punto para finalizar la fase regular y comenzar los playoffs”, añadió.

La seguidilla positiva comenzó luego de una dura derrota, como local, frente a Quilmes de Mar del Plata. “Después del partido con Quilmes nos quedaron sensaciones malas, por así decirlas, cosas que había que decirse para mejorar, siempre de buena manera para construir, en pos de la mejora del equipo”, confesó el jugador de la selección nacional.

“Veníamos de tener primeros tiempos muy malos, y segundos tiempos, no sé si tan buenos basquetbolísticamente pero sí desde lo anímico, de las ganas, de ir y no bajar los brazos. Eso es algo innegociable”, claro que “tenemos una deuda con el básquetbol que podemos jugar. Contra Peñarol en muchos momentos pudimos jugar ese básquet que creemos que podemos hacerlo, que queremos, y ganamos un partido que nos dejó muy buenas sensaciones”, agregó.

En lo que resta de la fase regular, Regatas afrontará 10 partidos de los cuales 7 serán en condición de local. “Ahora queremos hacer fuerte nuestra localía, y agarrar el último envión de cara a los playoffs”.

Luego del cotejo de mañana, Regatas volverá a tener acción el 12 de abril ante Bahía Basket; para después medirse con Ferro el martes 16 de abril, y ante Instituto de Córdoba el viernes 19, todos en la capital correntina.

“No hay ningún partido fácil en la Liga. Nosotros ganamos los dos encuentros en Mar del Plata y ahora va San Martín y pierde los dos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, no importa en la posición que esté”.

En tanto que sobre el rival de mañana, señaló: “Enfrentaremos a un gran equipo, como Estudiantes, que es el primer partido de cuatro en casa. Queremos llegar de la mejor manera, aprovechando estos días que la competencia nos dio para poder entrenar”.