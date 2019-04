Valdés: “No hay reunión con Macri”

El gobernador Gustavo Valdés confirmó: “No hay tal reunión con Macri y no hay tal convocatoria. Para esta convocatoria no tuve llamado oficial o extraoficial de la misma. Nosotros seguimos en Corrientes y vamos a trabajar pensando en la provincia”.

El debate por la vicepresidencia eventualmente en manos de los radicales quedará postergada para más adelante, anticiparon ayer los medios nacionales. En lo inmediato, se conformará una mesa ampliada de Cambiemos en el seno del Gobierno que estará integrada por los gobernadores del PRO Horacio Rodríguez Larreta (Caba) y María Eugenia Vidal; los mandatarios radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) más el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. A esa mesa eventualmente también podrían sumarse algunos legisladores o ministros.

“La UCR junto con la CC son parte fundacional y esencial de Cambiemos. Somos la fuerza política más desarrollada territorialmente y estamos mejor parados que en 2015 de cara a estas elecciones”, expresó Frigerio al explicar esa idea que circuló en las últimas horas respecto de “poner todos los temas sobre la mesa” de debate de Cambiemos.

De esta manera, en el Gobierno remarcaron que el debate por la vicepresidencia será uno de los temas de análisis pero no el único. Conceptualmente esta idea de apertura del Gobierno resultará ser toda una novedad en el caso de que se concrete en la práctica por dos motivos: por un lado, esto implica que Macri no está tan fortalecido políticamente como en otro momento por lo que necesita contar con el respaldo pleno de sus socios de Cambiemos para tomar decisiones relevantes, y por otra parte, esta es una muestra cabal de la necesidad de mantener la unidad de la alianza oficialista de a cara a una dura batalla electoral.