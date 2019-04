Milman, desde el Ministerio de Seguridad: "Samid salió ilegalmente del país"

"No hizo paso formal por Migraciones. Por alguna causa tomó la decisión de salir ilegalmente del país", dijo Gerardo Milman, jefe de gabinete de la cartera de Seguridad, en declaraciones a los canales de noticias TN y A24. El funcionario precisó que desde el ministerio saben "que el día 24 (de marzo) salió ilegalmente del país e ingresó a Belice el día 26, y tuvo una escala en Panamá".



En tanto, aclaró que, "en particular, la Argentina no tiene un tratado de extradición con la república de Belice, pero sí existe un mecanismo de reciprocidad".



Interpol emitió una alerta roja para la detención del empresario, quien es investigado por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita en un juicio que se reanudó ayer sin la presencia del autodenominado "Rey de la Carne", sobre el que pesa un pedido de detención por no haberse presentado a dos audiencias.