La crisis, la carga impositiva y las bajas ventas asfixian a las despensas barriales

La compleja situación económica -con un dólar que mantiene su tendencia alcista (ayer superó los $44)- afecta a los comerciantes en general y en particular a las despensas barriales que apuntan a la segundas marcas y las promociones para mantenerse competitivos.

En este sentido, desde algunos almacenes de diferentes sectores de la ciudad, los mercantiles explicaron a El Litoral que tienen dificultades para sostenerse económicamente en medio del aumento generalizado de los precios de los alimentos, la caída de las ventas, la presión impositiva, la suba de los servicios y (como si fuera poco) la expansión de las grandes cadenas.

“La situación económica nos afecta porque tenemos más gasto que ganancia. La luz vino más alta, hace poco nos cambiaron el medidor y nos costó 45 mil pesos. Además, la venta en general bajó mucho, un 50% aproximadamente”, expresó Sosa desde una despensa ubicada en el barrio San Roque Este. Como estrategia para mantenerse en el mercado, destacó que “todas las semanas brindamos ofertas con algunos productos y ofrecemos la posibilidad de comprar con tarjetas. Pero muy pocos las usan porque los clientes también se están limitando por el nivel de endeudamiento”.

Una situación similar atraviesan en un almacén ubicado en el barrio Molina Punta, cuyo propietario, el señor Cabrera, expresó: “Tenemos el negocio desde hace más de 20 años y este fue el peor año de todos. Incluso más difícil que en el 2001, porque ahora apenas se vende, la plata no alcanza, los productos están muy caros y tenemos que enfrentarnos a negocios más grandes que tienen mayor espalda económica”.

A la hora de mencionar herramientas para superar el descenso del consumo, manifestó: “Optamos por las segundas marcas. Dependemos de conseguir productos más baratos”. Sin embargo, agregó que “las boletas de los servicios vienen muy caras, no podemos pagar todo. Estamos haciendo números y viendo si cerramos porque no tenemos alternativas. Después de 20 años de trabajo, soy jubilado y el negocio comenzó a ser improductivo”.

Comercialización

El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) consignó que las ventas del rubro alimentos en cantidades descendieron un 5,4% anual.

Sobre este punto, desde una despensa del Perichón, Laura contó: “La venta es muy pobre, a nosotros mismos nos cuesta comprar la mercadería porque los precios suben todo el tiempo. Las verduras están más caras, el pan mayorista subió en esta semana y los nuevos importes tenemos que trasladar al público para no tener pérdidas, pero eso termina impactando en el consumo”.

En general, los comerciantes consultados coincidieron en que buscan mercaderías más económicas, ya que el consumo comenzó a virar hacia las segundas y terceras marcas. Además, destacan que bajó el volumen de compra, de hecho se desplomó la venta del pan, de las carnes, los fiambres y los lácteos.

“Se nota que hay poca plata porque directamente dejan de consumir. Por ejemplo, hace un año atrás comprábamos 45 kilos de pan y ahora con 15 kilos es suficiente, lo mismo ocurre con la carne, tuvimos que comprar un 50% menos que años atrás”, describió Sosa desde una despensa del barrio San Roque Este.

Estrategias

Para poder seguir siendo competitivos en el mercado, los almacenes apuestan a las marcas más baratas, realizan promociones semanales y algunos ofrecen facilidades de pago con tarjetas.

De todos modos, el contexto económico preocupa al sector, sobre todo porque los precios de los productos siguen subiendo en contraposición a los sueldos. “La falta de dinero circulante se siente en el nivel de compra, y en las últimas semanas las ventas bajaron mucho”, sintetizó Laura.