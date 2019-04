Solicitan la reparación de puentes en la RP 6, sobre los esteros San Lorenzo

“Están en malas condiciones. Deben repararlos para que no suceda nada grave”, alertó un poblador de Mburucuyá en diálogo con El Litoral. Haciendo referencia a dos puentes de madera emplazados en la Ruta Provincial Nº 6, más precisamente sobre los esteros San Lorenzo.

El par de antiguas estructuras “están casi juntas, tienen entre 20 y 30 metros cada una. Son muy importantes para los pobladores de la zona porque por esa vía podemos pasar si vamos desde Mburucuyá y nos dirigimos ya sea a Corrientes, San Luis o al paraje El Pollo”, explicó el lector. Al mismo tiempo planteó que urge reparar ambos puentes que “ya no tienen más barandas e inclusive le faltan algunos tablones”.

También indicó que “hay curvas en esa ruta que son peligrosas porque como no se cortan las malezas de las banquinas, hay poca visibilidad”.