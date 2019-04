Para tratar un proyecto destinado a los ex combatientes, el Legislativo libreño hará hoy una sesión especial en el centro malvinero

Al igual que el año pasado, el Concejo Deliberante de Paso de los Libres hará hoy una sesión especial en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas. En esta oportunidad, el tema a tratar será una propuesta para que el Municipio garantice los recursos necesarios para el servicio de sepelio de quienes lucharon en el 82 en defensa de la soberanía argentina sobre las islas.

Roberto Ghelardi, presidente de la mencionada entidad que nuclea a los libreños que combatieron, destacó la importancia de este tipo de hechos porque “ratifica que la causa Malvinas nos une a todos. Quedan de lado las banderías partidarias”. Prueba de ello -recordó- fue la sesión que se concretó en noviembre del 2018. En aquella oportunidad se trataron varios temas, entre ellos, la declaración de interés de las charlas de “malvinización” que el Centro de Ex Combatientes local realiza luego del 2 de abril y hasta el 14 de junio, y un subsidio mensual permanente a la institución a fin de colaborar con el mantenimiento del museo que funciona allí.

Mientras que en la sesión prevista para hoy a partir de las 11, el tema central será un proyecto que busca establecer que, cada vez que se produzca el deceso de un héroe de Malvinas, el Municipio solvente los costos del sepelio.

Sobre esto, Ghelardi aclaró que “si bien el Pami contempla esta prestación, actualmente el monto que otorga es de $6 mil, esa suma no sólo no cubre los gastos sino que además la viuda lo cobra varios meses después. Y a veces la familia no está en condiciones de afrontar esos costos en forma inmediata”.

Por eso, “consideramos que es importante este proyecto que se tratará en la sesión. Confiamos en que será apoyado por todos los concejales”, indicó quien preside el Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Paso de los Libres, Roberto Ghelardi, en diálogo con El Litoral. Tras lo cual comentó que también está previsto que “nos visite Poltronieri (Oscar), quien será declarado huésped de honor y brindará su testimonio”. Haciendo referencia en este caso al único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina, la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate.