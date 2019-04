Un sector de sindicatos universitarios aceptó cerrar 2018, otro sigue en lucha

Mientras la Conadu Histórica finalizó ayer su semana nacional de protesta por mejoras salariales y del sistema universitario, en general, la Conadu aceptó la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación de cerrar la paritaria 2018.

Durante la semana, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), que a nivel nacional adhiere a Conadu Histórica, realizó jornadas de protestas que se concretaron con paro y clases públicas. El jueves participaron de la masiva movilización en contra del ajuste del Gobierno nacional.

Desde el sector, además, informaron que el 10 de abril realizarán a las 9 un encuentro en el Instituto de Medicina Regional para abordar la situación de becarios e investigadores. Vale remarcar que estos obtuvieron un reajuste salarial del 30 por ciento, frente a una inflación anual superior al 47 por ciento.

Por otra parte, Conadu, a la cual adhiere en la región el Consejo de Docentes e Investigadores de la Unne (Codiune), aceptó la cláusula de revisión 2018 propuesta por el Gobierno nacional. La votación no fue unánime, algunas secretarías, como Codiunne cuestionaron la incorporación de montos en negro.

La oferta consta de un aumento del 10 por ciento, alcanzando así el 44 por ciento de promedio de aumento para el período paritario 2018, y el blanqueo de las sumas no bonificables. Además, se comprometen a blanquear las sumas no remunerativas de las dos revisiones salariales durante este año. Con el cuadro de situación, el Plenario, que se realizó ayer, también analizó la perspectiva de lucha para la paritaria 2019, según informaron desde Conadu.

Mientras tanto, queda abierta la discusión paritaria de este año. Aún no hay perspectiva de un avance. “Reclamamos una inmediata convocatoria a la paritaria y mantenemos el reclamo de un 20 por ciento de incremento salarial ya para compensar la pérdida ante la inflación de 2018 y un piso de incremento del 30 por ciento para el 2019 más el pasaje de todas las sumas fijas al básico”, expresaron desde Conadu Histórica, quienes mantienen el plan de lucha.