Una familia de ingresos altos gana al menos 15 veces más que la de menor

n La distribución del ingreso en el Nordeste argentino marca desigualdades. En la región, una familia que tiene mayores ingresos, es decir que está en la punta de la pirámide socioeconómica, gana 15 veces más que una ubicada en la base, es decir, de menores ingresos.

Según un estudio del Indec, la brecha por promedios del ingreso per capita familiar de la población durante el tercer trimestre de 2018 aumentó, en relación con los últimos cinco periodos anteriores. En el mencionado lapso, el organismo registró que dicho ingreso es 15 veces más alto entre las familias que más riqueza poseen, frente a las que menos tienen.

Esta franja se acrecentó, ya que desde el tercer trimestre de 2017 la diferencia se mantuvo estable en 14 puntos. En el segundo trimestre de ese año bajó a 12. El pico más alto durante el gobierno de Mauricio Macri se registró en el primer trimestre de 2017, cuando la brecha era de 16 puntos.

El trabajo, básicamente, lo que hace es dividir la población total de una determinada área geográfica -en este caso el NEA- en diez grupos económicos, en función de los ingresos monetarios, ordenados de mayor a menor. Una vez establecida la variable de ingreso, se los agrupa en subconjuntos que contengan cada uno el 10 por ciento de las unidades (sea población u hogares).

Luego, compara los promedios de ingresos per capita, es decir, el monto que se obtiene dividiendo el ingreso total familiar por la totalidad de los componentes del hogar. De esta manera se pueden cuantificar fenómenos como la desigualdad socioeconómica. Esto permite, por ejemplo, identificar una aproximación para saber cuánto gana la familia ubicada en el estrato de mayor riqueza, frente a los de menores recursos.

Cuando se habla de brecha del ingreso en este estudio, por lo tanto, se hace referencia al promedio del ingreso per capita familiar de las personas, calculada como promedio del decil 10 (el que más tiene), sobre el promedio del decil 1 (el que menos tiene).

Sin embargo, el Indec aclara que “hay que ser cuidadosos en su interpretación, ya que en el caso del promedio se trata de una medida sensible a los valores atípicos extremos”. Y esto podría suceder en caso de incorporarse el medio aguinaldo. No obstante, es uno de los pocos indicadores que permite observar un pantallazo de la distribución del ingreso en la región y, con las debidas aclaraciones, su interpretación resulta necesaria. Además, en el NEA no se registraron altibajos extremos, por el contrario, mantuvo cierta estabilidad en el último año medido por el organismo nacional.

El aguinaldo, vale aclarar, es captado e incluido en el ingreso del hogar en el momento de ser percibido. Esto implica que los trimestres 1 y 3 de cada año están afectados por esta fuente de ingresos, mientras que los trimestres 2 y 4 no lo están, por lo tanto, podrían observarse saltos en estos periodos, como sucede en el analizado.

En el tercer trimestre de 2018, el ingreso promedio divido por integrante familiar en el decil 1, el de menores recursos, era de 1.449 pesos, frente a 22.199 pesos per capita del decil 10. Esto, además, permite observar que los estratos, si bien registran desigualdades, se achican las distancias entre lo que podría considerarse la clase media y la de menores recursos socioeconómicos en la región.

El ingreso medio en el estrato más bajo es de 3.084 pesos promedio per capita. En el llamado estrato medio, el ingreso es de 7.644 pesos. En tanto, en el estrato más alto es de 17.470 pesos. Esto teniendo en cuenta que se está hablando del total del ingreso de cada miembro, dividido luego por el total de integrantes de una familia. Así, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018, una familia en los estratos altos tendría un ingreso fácilmente superior a los 35 mil pesos.

Pobreza

Estos números, además, marcan otra pauta de la estructura socioeconómica de las familias de la región NEA; se trata de su empobrecimiento.

El ingreso promedio per capita familiar en todos los deciles o en todos los estratos es el más bajo en todo el país.

Por ejemplo, una familia del Noreste del estrato más alto tiene un ingreso por miembro promedio de 17.470 pesos, frente a los 20.231 pesos de los grupos familiares con mayores ingresos del NOA; los 27.837 pesos del Gran Buenos Aires; los 22.681 pesos de Cuyo; los 24.996 pesos de la región Pampeana y los 34.402 pesos de la Patagonia.

Los cambios se van observando de manera modesta, ya que es necesario ver grandes periodos para identificar desplazamientos en la estructura socioeconómica.

Esto en términos de desigualdad en la distribución de los ingresos. No obstante, en este debate cabe recordar que la semana pasada el Indec publicó una cifra preocupante para la región y específicamente para el aglomerado urbano Corrientes, y es que el 49 por ciento de la población es pobre.