Lula, a un año de su detención: "La oposición escogió el camino del golpe para volver al poder"

"Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un crimen que nunca existió. Cada día que paso aquí, aumenta mi indignación, pero conservo la fe en un juicio justo en el que la verdad prevalecerá. Puedo dormir con la consciencia tranquila. Dudo que los que me condenaron en una farsa judicial duerman bien", escribió el ex mandatario.

En la carta que primero fue publicada en el diario Folha do Sao Paulo y luego en el portal personal del ex presidente, Lula vinculó el cuestionado juicio político que derrocó a su aliada y ex presidente, Dilma Rousseff, con su condena por corrupción y la victoria electoral de Jair Bolsonaro.

"Derrotada en las urnas por cuarta vez consecutiva, la oposición escogió el camino del golpe para volver al poder y las clases dominantes brasileñas retomaron el vicio autoritario", sostuvo.

Acto seguido, cuestionó la política del actual gobierno de Bolosonaro: "Entregan la soberanía nacional, nuestras riquezas, nuestras empresas y hasta nuestro territorio para satisfacer a intereses extranjeros."

En su carta, Lula rechazó punto por punto todas las acusaciones que llevaron al juez y actual ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, a condenarlo por corrupción, una sentencia que fue luego confirmada en segunda instancia.

