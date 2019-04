Belgrano derrotó a Godoy Cruz, pero no logró evitar el descenso

Belgrano soñó hasta el final, pero no pudo lograr el objetivo y se fue al descenso. El conjunto cordobés le ganó por 1-0 a Godoy Cruz en el partido válido por la fecha 25° de la Superliga, pero su magro promedio lo condenó a perder la categoría. En la próxima temporada jugará en el Nacional B.

"El Pirata" se jugó todo en busca de una victoria que le permitiese soñar con la permanencia en Primera División. El elenco cordobés apostó fuerte en la búsqueda del arco contrario y generó varias chances claras, aunque no pudo romper el cero.

Sobre los nueve minutos, a Matías Nani le anularon correctamente un gol por mano en el área, pero recién en el tramo final de la etapa llegaron las mejores posibilidades. A los 37m tras un tiro libre, Diego Mendoza estrelló un cabezazo en el travesaño. Luego, Mauricio Cuero probó con un remate desde afuera del área que se fue muy cerca. Finalmente, Cristian Techera conectó un centro desde la derecha, pero encontró al arquero Andrés Mehring bien parado.

De tanto ir, Belgrano iba a tener un premio: sobre los 31', el colombiano Cuero marcó el 1-0. Fue un festejo que alimentó las ilusiones de los locales, pero las noticias que llegaban desde otros estadios no eran las esperadas. "El Pirata" ya no pudo torcer la historia y no alcanzó la tan ansiada permanencia.

Belgrano terminó el torneo con 24 puntos, producto de cuatro victorias, 12 empates y nueve caídas. El equipo de Diego Osella naufragó todo el torneo en el fondo de la tabla.

En tanto que Godoy Cruz no pudo lograr su meta de clasificar a la Copa Sudamericana 2020. Finalizó la Superliga con 32 unidades, tras ganar nueve partidos, empatar cinco y perder 11.

Infobae