Boca se despidió con un pálido empate frente a Aldosivi

Boca Juniors cerró su participación en la Superliga Argentina con poco menos que un discreto empate 1-1 frente a Aldosivi, en un partido jugado anoche el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El equipo de Gustavo Alfaro perdió así la posibilidad de discutirle el subcampeonato a Defensa y Justicia y terminará el torneo en la tercera colocación, mientras que el conjunto marplatense no pudo cumplir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2020.

El Xeneize presentó una alineación conformada por varios futbolistas que habitualmente son suplentes, con vistas al encuentro del próximo miércoles ante Jorge Wilstermann, por la Copa Libertadores, y se notó en las escasas conexiones que pudo producir a lo largo de la noche marplatense.

Aun así, Boca pegó primero a través de Mauro Zárate. Fue una buena acción ofensiva, a los 12 minutos, en la que el ex delantero de Vélez se valió de su mano, prácticamente imperceptible y claramente involuntaria, para que la pelota le quedara mansa y así definir con el arco vacío.

El equipo marplatense no ofreció respuestas tras quedar en desventaja y los caminos hacia el debutante Marcos Díaz se nublaron en cada avance.

Fue un erro de Jorman Campuzano lo que le permitió al Tiburón alcanzar el empate transitorio, a los 39. El volante colombiano dejó corto un pase a un compañero, Javier Iritier recuperó y puso a correr a Cristian Chávez, a quien poco le pesaron los dos partidos de ausencia por lesión porque fue directo hacia el arco y definió con un puntazo poco ortodoxo, pero efectivo.

Pese al acompañamiento de sus hinchas, que pudieron estar en el Minella, Boca hizo poco durante la primera mitad para marcharse al descanso en ventaja. Lo único que mostró más allá del gol fue un tiro al palo de Zárate, en una jugada que contó con una mala salida de Luciano Pocjrnic.

En el complemento el visitante tampoco mostró grandes acciones ofensivas, ante un Aldosivi que también estuvo lejos de mostrar su mejor versión, la que lo llevó a pelear hasta esta última fecha de la Superliga por la clasificación a la próxima Sudamericana, aunque cerca estuvo de aumentar tras un error del arquero Diaz.