Curne goleó a San Patricio y quedó como único puntero

Escasa oposición ofreció San Patricio a Curne en uno de los partidos que se disputó ayer por la quinta fecha del Regional NEA de rugby. En Corrientes, el visitante se llevó el triunfo por 61 a 22, sumó un punto bonus (marcó 8 tries contra 4 del rival) y ahora quedó como único puntero del certamen.

San Patricio fue superado durante los 80 minutos, pocas veces tuvo el control de la pelota y por lo tanto se tuvo que defender constantemente. Curne se hizo fuerte desde la recuperación en las formaciones móviles y cuando pudo desplegar a sus tres cuartos encontró espacios para definir.

En el arranque del cotejo, Curne mostró un juego práctico y efectivo. El primer try se originó en un line y el segundo en un scrum. En los dos casos, 5 y 11 minutos, sacó rápidamente la pelota y atacó en forma desplegada para llegar al ingoal.

Casi al promediar la etapa llegó un buen momento de San Patricio. Sus delanteros se hicieron fuertes en el scrum, provocaron un par de infracciones y obligaron a la sanción de un try penal.

Curne mantuvo su línea de juego. Sobrio y contundente. Genaro Carrió sumó con un penal y Matías Artico apoyó un nuevo try.

El equipo chaqueño se sintió seguro y se confió. Intentó atacar con muchos pases, pero los jugadores de San Patricio se jugaron a la intercepción y al contraataque. Por esta vía llegó el try de Carlos González Bámbula, el propio tercera línea robó la pelota casi en la mitad de cancha y corrió hasta el ingoal.

Siete minutos más tarde (a los 39), Hugo Sandoval fue el encargado de definir otra jugada que se inició con una recuperación y ataque con muchos pases.

Sobre el final del período, Carrió convirtió un nuevo penal para estirar la ventaja a 10 puntos (17-27), siempre a favor del equipo chaqueño.

En el inicio del complemento, San Patricio pudo elaborar una de las mejores jugadas del partido. Muchos pases, en velocidad, haciendo llegar la pelota de una punta a la otra para que Carlos Espínola achique la brecha (22-27).

El partido se tornó parejo, con los dos equipos buscando el fondo de la cancha contraria con las patadas de Midón (San Patricio) y Carrió (Curne). En ese ir y venir de la pelota, la defensa correntina se desarmó y sufrió un nuevo try en contra.

El propio Carrió decidió atacar por el sector izquierdo, habilitó a Camilo Schanton que casi sin oposición corrió hasta el ingoal.

Allí terminó el partido, porque en seis minutos, Curne rompió la línea defensiva con la velocidad de sus tres cuartos en el inicio de cada jugada y llegó a tres nuevas conquistas.

El local no tuvo reacción y Curne siguió aumentando la diferencia hasta llegar a los 39 puntos.

Primer triunfo Cebra

Aranduroga rompió la racha negativa y ayer logró su primera victoria del torneo. Lo hizo frente a Capri, en Posadas, a quien superó 26 a 17.

El conjunto correntino fue prolijo en su accionar. Aprovechó al máximo los errores del rival y contó con un Rodrigo Gómez Vara efectivo al buscar la H con su pie.