Ferroviario infló el pecho y consiguió un amplio triunfo

En el partido de ida por la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur, Región Litoral Norte, en su estadio Ferroviario le ganó ayer por 3 a 0 al Sporting Club de Santo Pipó, Misiones.

Los goles del Verdolaga llegaron desde el banco de suplentes, con un doblete de Juan Martín Kuchack y otro tanto del brasileño Francisco De Souza.

El local no pudo quebrar el cero durante el primer tiempo, pese a que se mostró muy activo. Facundo Escalante buscó asociarse con Gonzalo Ramírez, además Nicolás Ferreira distribuyó la pelota con criterio, y German Strillevsky cortó varios avances en medio campo y fue un “motorcito” que ayudó en ataque (a los 9 minutos desvió un remate que se fue sobre el travesaño).

Ferroviario salió decidido a buscar el partido desde el vamos. Con Guillermo Barreto jugando en un alto nivel, aguantando balones y tratando de habilitar a sus compañeros, demostrando su potencia en ataque: a los 7 minutos del período inicial ya estrelló un disparo en el travesaño. Aldo Visconti, por su parte, le puso empeño pero le faltó la puntada final.

La defensa se paró segura, expeditiva, y cumplió con su función, cerrando todos los caminos a los misioneros. Ese fue Ferroviario en el primer tiempo y tuvo en los pies de Strillevsky, a los 41 minutos, su más clara opción de gol, cuando tras recibir un rebote le pegó muy fuerte al balón y la tiró por sobre el travesaño.

Enfrente, el equipo misionero tuvo pocas o muy escasas llegadas de peligro: cuando avanzó lo hizo con muy poca convicción.

En el vestuario se idearon los cambios para el segundo tiempo, y los ingresos de Kuchack y De Souza le dieron goles al local.

El brasileño se movió por el carril derecho, complicando al lateral Gustavo Maidana (ingresó en el segundo tiempo), porque le hacían el dos-uno con Kuchack, y también Hernán Valenzuela comenzó a proyectarse por la banda izquierda, y se hacían relevos con Barreto por ese sector, y Ferro tuvo muchas llegadas de real peligro para el arco defendido por Jorge Maslovski.

En una de esas acciones se produjo la apertura del marcador, cuando De Souza llegó al fondo a los 14 minutos y Kuchack se adelantó a todos para empujarla al gol. La visita sintió el cimbronazo, y los nervios y la ansiedad pudieron más: protestaron todo. Pero hicieron muy poco en ataque y en el complemento prácticamente no tuvieron llegadas.

Quien siguió empeñoso y atacando con todo fue Ferro. A los 16 minutos otra vez el brasileño por derecha encaró a su marcador lo eludió y su centro fue conectado por Escalante; el arquero en espectacular respuesta desvió a un costado.

Sporting estaba para el “cachetazo”. Y el segundo gol no tardó en caer: a los 37 minutos De Souza capturó un balón en la medialuna del área grande, y metió en profundidad para la llegada por izquierda de Barreto, quien avanzó hasta el fondo y envió centro, que el “Tanque” Kuchack remató al gol anticipándose al cierre del defensor Benjamín Benítez.

Ferro siempre quiso más. Llegando por derecha o por izquierda, y precisamente cuando expiraba el partido, Barreto recibió de Valenzuela, e hizo la pausa, enfiló hacia la raya de fondo y conectó un centro atrás para que De Souza por derecha “acaricie” el esférico con el lado interno del pie derecho para depositarlo en la red: 3 a 0 y partido cerrado.

Ahora a esperar la revancha en tierras misioneras, que no será fácil, pero el resultado le brindará tranquilidad al Verdolaga para transcurrir la semana.