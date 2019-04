Patronato le ganó a Argentinos y logró mantener la categoría

Patronato aseguró ayer su permanencia en la Superliga al vencer, por 2 a 1, a Argentinos Juniors por la 25ta y última fecha. Con dos goles de Gabriel Carabajal (19’ y 29’ PT), el equipo entrerriano terminó con un promedio de 1.134 y condenó a San Martín de San Juan (le ganó a Talleres 2 a 1), Tigre (superó a River 3 a 2) y Belgrano de Córdoba (triunfó sobre Godoy Cruz 1 a 0), a jugar la próxima temporada en la B Nacional.

Además, este fue el último partido del arquero y concejal de Paraná, Sebastián Bértoli, quien completó 10 años de carrera con 562 encuentros (94 en Primera División) y convirtió 6 goles.

El Bicho, sin jugarse más que engrosar el promedio para la próxima temporada, no se apuró en el inicio, y tuvo mayor tiempo el balón, intentando siempre salir jugando por abajo.

Con la presión por no descender, Patronato construyó contraataques rápidos al recuperar la pelota, pero regaló la mitad de cancha, apostada a cerrar espacios y defender.

Pese a que no surgían ideas claras como para ingresar al área visitante, a los 19 minutos el equipo entrerriano logró abrir el marcador.

Carabajal tomó un centro pasado por la izquierda, se acomodó para su derecha y con poca fuerza, pero muy buena precisión, colocó la pelota en el ángulo derecho e hizo desatar la alegría en el estadio Grella, donde niños y mujeres ingresaron gratis.

A los 24 minutos y por pelota parada, llegó la primera jugada clara de Argentinos con una chilena de Borja que encontró seguro y firme a Bértoli, pero poco sirvió, porque cinco minutos más tarde el local extendió la ventaja.

Una corrida por el sector derecho de Berterame que inició en su campo, eludió dos veces a Alexis Mac Allister, llegó hasta el fondo y tiró un centro al segundo palo encontró a Carabajal, quien cabeceó al centro del arco y ante una floja respuesta del arquero firmó el 2-0.

Con la ventaja, Patronato se animó a más y dejó algunos espacios aprovechados por los de La Paternal, que lograron varias jugadas para descontar, aunque con poca puntería.

A los 43 minutos se acortaron las cifras, con una jugada de primeros toques entre Hauche, Batallini y Alexis Mac Allister en el ingreso al área. Tras un rebote, el delantero Hauche, con un derechazo al ángulo, achicó la diferencia antes de ir al descanso.

En el segundo tiempo, Argentinos volvió a adueñarse de la pelota y la hizo circular de lado a lado, siempre en su campo y sin encontrar espacios para conectar con sus delanteros.

Con el correr de los minutos supo avanzar unos metros, sin ingresar al área de Patronato salvo con pelota parada. Pero el elenco visitante encontró a un arquero seguro que no permitió el empate.

Tras dos centros que pararon el aire en el estadio, y que encontraron a Bértoli, que jugó su último partido como profesional seguro y bien posicionado, el árbitro Fernando Rapallini decretó el final del partido: un respiro para el local y el descenso consumado de Tigre, San Martín (San Juan) y Belgrano.

De esta manera, Patronato finalizó la Superliga decimonoveno con 26 puntos, mientras que Argentinos terminó último con 22 unidades.